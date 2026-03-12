Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ξεκινάνε την 31η αγωνιστική με τους «ερυθρόλευκους» να θέλουν να κάνουν το 2/2 στη Γαλλία και τους «πράσινους» να επιστρέψουν στις νίκες στο comeback του Ματίας Λεσόρ.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στο Μονακό (12/03, 20:00) για την 31η αγωνιστική της EuroLeague, με το σύνολο του Γιώργο Μπαρτζώκα να θέλει να κάνει το 2/2 επί γαλλικού εδάφους. Στον αντίποδα μετά την αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη οι Μονεγάσκοι, καλούνται να διαχειριστούν την περίεργη κατάσταση που επικρατεί στο Πριγκιπάτο και να αφήσουν τα εξωαγωνιστικά προβλήματα εκτός των τεσσάρων γραμμών.

Στο πολυαναμενόμενο comeback του Ματίας Λεσόρ, ο Παναθηναϊκός ευελπιστεί να επιστρέψει στις νίκες κόντρα στη Ζάλγκιρις (12/03, 22:00), προκειμένου να ελπίζει για την πρόκριση προς τα play-offs της EuroLeague, οδεύοντας προς το φινάλε της κανονικής διάρκειας.

Οι «πράσινοι» βρίσκονται στην 10η θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 16 νίκες και 14 ήττες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 31ης αγωνιστικής: