Στο Gazz Floor By Novibet της Τετάρτης (11/03) ο Ιωάννης Παπαπέτρου αναφέρθηκε στην αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη από τη Μονακό.

Συγκεκριμένα υπερασπίστηκε τον τεχνικό της Εθνικής Ελλάδος, ενώ τόνισε πως καλά έκανε και έφυγε, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι πολύ άντεξε. Επίσης τον χαρακτήρισε από τους καλύτερους προπονητές στην EuroLeague.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ιωάννης Παπαπέτρου:

«Για μένα καλά έκανε και πολύ άντεξε, ίσως θα έπρεπε να το κάνει και πιο νωρίς. Γιατί το λέω. Αυτό είναι άδειασμα για τον Βασίλη. Ο Βασίλης αυτή τη στιγμή στο δικό μου το μυαλό είναι από τους καλύτερους προπονητές της EuroLeague.

Δεν είναι απλά ένας καλός προπονητής. Είναι πολύ καλός και πολύ πετυχημένος σε ότι έχει κάνει μέχρι σήμερα. Ακόμα και στο Περιστέρι ήταν πολύ πετυχημένος. Δείχνει την πορεία του με την Εθνική ομάδα, με τη Μονακό πέρσι.

Όταν υπάρχουν τέτοια διοικητικά προβλήματα, ένας προπονητής κατά κάποιο τρόπο αδειάζεται από τη διοίκηση. Δεν μπορείς να πηγαίνεις στην προπόνηση κάθε μέρα να μην έχει αρκετά άτομα, να μην μπορείς να κάνεις μία μεταγραφή.

Οι παίκτες ήταν απλήρωτοι και τσακώνονται μεταξύ τους. Είναι μία κατάσταση η οποία δεν ελέγχεται από τον προπονητή, ξεφεύγει από τον προπονητή. Όταν το πρόβλημα είναι προβληματικό από πάνω σου, τότε έχεις κάθε δικαίωμα να πας και να δηλώσεις την παραίτησή σου. Νομίζω αυτό έγινε».