Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ μπορεί να βρίσκεται εκτός δράσης λόγω ρήξης αχιλλείου τένοντα, όμως στο Λος Άντζελες υπενθύμισε ότι είναι πάντα η... Dame time! Στο All-Star Game, ο Λίλαρντ συμμετείχε στον διαγωνισμό τριπόντων καταφέρνοντας να τον κατακτήσει για τρίτη φορά στην καριέρα του.

Ο ηγέτης των Μπλέιζερς με 29 πόντους στον τελικό, λύγισε την αντίσταση του Ντέβιν Μπούκερ (27) και του εντυπωσιακού rookie Κον Κνίπελ (17), κατακτώντας για τρίτη φορά μέσα στην τελευταία πενταετία τον τίτλο του κορυφαίου σουτέρ της βραδιάς. Ο Λίλαρντ βρήκε τη γνώριμη μηχανική του, εκείνη που τον έκανε back-to-back νικητή το 2023 και το 2024.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι δεν έχει αγωνιστεί ούτε λεπτό φέτος κι όμως με το που επέστρεψε στο παρκέ βρήκε τον τρόπο να ξεχωρίσει όπως μόνο εκείνος ξέρει παραμένοντας ένας από τους πιο «καθαρούς» εκτελεστές του NBA.