Ο Σαμς Σαράνια αναφέρθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την απόφαση που φαίνεται να έχει πάρει εδώ και καιρό για τη συνέχεια της καριέρας του.

Όλα ρευστά παραμένουν όσον αφορά το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο και το αν θα συνεχίσει να αγωνίζεται στους Μιλγουόκι Μπακς ή θα τον ανταλλάξουν τα «ελάφια», κλείνοντας με αυτό τον τρόπο έναν πολύ μεγάλο κύκλο.

Ήδη στο ΝΒΑ κυκλοφορούν φήμες για ανταλλαγή του είτε πριν το Draft στις 23 Ιουνίου, είτε αργότερα. Σ’ αυτό το σημείο ήρθε να βάλει... φωτιά ο Σαμς Σαράνια, ο οποίος εξήγησε πως ο «Greek Freak» έχει δείξει τιο θέλει να κάνει.

«Οι Μιλγουόκι Μπακς είναι πλέον επίσημα ανοιχτοί σε προτάσεις. Συζητούν με ομάδες και εξετάζουν τις καλύτερες προσφορές που θα δεχτούν μέχρι το draft του NBA, πριν πάρουν την τελική τους απόφαση» ήταν το πρώτο σχόλιο του κορυφαίου αναλυτή του ΝΒΑ αναφέροντας τα δεδομένα που υπάρχουν ως τώρα.

«Το σημαντικότερο σημείο που πρέπει να γνωρίζουμε είναι πως ο Γιάννης, εδώ και μήνες, έχει ξεκαθαρίσει στους Μπακς και στους ανθρώπους που έπρεπε να το γνωρίζουν, πως ήρθε η στιγμή οι δύο πλευρές να χωρίσουν δρόμους και να προχωρήσουν παρακάτω.

Και αυτό που έμαθα μετά τις δηλώσεις του Τζίμι Χάσλαμ -όταν είπε πως είτε θα δεσμευτεί με επέκταση συμβολαίου τον Ιούνιο είτε θα ανταλλαχθεί- είναι ότι η στάση του Γιάννη δεν έχει αλλάξει καθόλου. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι Μπακς θα εξετάσουν πολύ σοβαρά τις προσφορές που πλέον δέχονται επίσημα» συνέχισε ο Σαμς Σαράνια.

Και κατέληξε: «Θα δεις ομάδες όπως το Μαϊάμι, η Μινεσότα, η Βοστώνη, αλλά και οι Λέικερς να εμπλέκονται. Οι Λέικερς είχαν εκφράσει ενδιαφέρον για τον Γιάννη ήδη από την trade deadline. Αυτή τη στιγμή, αυτό που μπορούν να προσφέρουν είναι τρία picks πρώτου γύρου και ουσιαστικά να απορροφήσουν το συμβόλαιο του Γιάννη. Όμως, αν είσαι οι Μπακς, θα αντάλλασσες απλώς τον Γιάννη στους Λέικερς για τρία picks πρώτου γύρου; Η αίσθησή μου είναι πως η αγορά θα προσφέρει κάτι καλύτερο. Υπάρχει μεγαλύτερη διάθεση από αυτό. Ο χρόνος θα δείξει τι θα συμβεί μέσα στις επόμενες έξι εβδομάδες».