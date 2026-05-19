Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Τυπική διαδικασία η ανταλλαγή του το καλοκαίρι»
Όσο το πρωτάθλημα του NBA πλησιάζει προς το τέλος του, τόσο φουντώνουν οι φήμες γύρω από τα μεταγραφικά σενάρια του καλοκαιριού με το όινομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι αδιαμφισβήτητα το πιο... καυτό.
Η σχέση του «Greek Freak» με τους Μιλγουόκι Μπακς έχει περάσει από 40... κύματα το τελευταίο διάστημα, με τον Έλληνα σταρ να έχει εκφράσει ουκ ολίγες φορές την αντίθεσή του με τον τρόπο που λειτουργεί ο σύλλογος και με όσα συνέβησαν γύρω από τον τραυματισμό του. Έτσι, λοιπόν, το φετινό καλοκαίρι προμηνύει αλλαγές για τον Αντετοκούνμπο που αναμένεται να αλλάξει ομάδα για πρώτη φορά στην καριέρα του στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.
Σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφο Εβάν Σάιντερι, η αποχώρηση του Γιάννη από το Μιλγουόκι φαίνεται δεδομένη: «Μοιάζει σαν τυπική διαδικασία το ότι ο Γιάννης θα αποχωρήσει επιτέλους φέτος το καλοκαίρι από τους Μπακς», έγραψε χαρακτηριστικά.
Μάλιστα παρουσίασε τις πέντε ομάδες που αποτελούν φαβορί για το πολυαναμενόμενο trade του «Greek Freak» αναφέροντας τους Μπόστον Σέλτικς, τους Λος Άντζελες Λέικερς, τους Μαϊάμι Χιτ, τους Νιου Γιορκ Νικς και τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς.
The Celtics, Heat, Knicks, Lakers, and Timberwolves are the teams expected to pursue Giannis Antetokounmpo on the trade market, per @ShamsCharania on @PatMcAfeeShow.— Evan Sidery (@esidery) May 18, 2026
It now feels like a formality Giannis is finally moved this summer from the Bucks.
