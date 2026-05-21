Οι Μαϊάμι Χιτ φέρεται να έχουν προβάδισμα για την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος πολύ δύσκολα θα συνεχίσει στους Μιλγουόκι Μπακς.

Το όνομα του Έλληνα σούπερ σταρ αποτελεί «μήλον της έριδος» για το... μισό ΝΒΑ καθώς πολλές ομάδες αναμένεται να κινηθούν για trade στην offseason.

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, οι Μαϊάμι Χιτ φέρεται να έχουν το προβάδισμα προκειμένου να τον αποκτήσουν καθώς μπορούν να προσφέρουν ένα δελεαστικό «πακέτο» στους Μιλγουόκι Μπακς εάν και εφόσον αποφασίσουν, τελικά, να προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις για trade.

Συγκεκριμένα είδαν το φως της δημοσιότητας δύο εναλλακτικά, πλην όμως παρόμοια, «πακέτα» τα οποία θα μπορούσαν να αποσπάσουν το «ναι» των Μπακς.

Σύμφωνα με τον Τζέρι Γούλφελ, οι Χιτ ετοιμάζουν μια πρόταση βασισμένη σε νεαρό ταλέντο και draft picks, η οποία περιλαμβάνει:

Τάιλερ Χίρο

Χάιμε Βάσκεζ Τζούνιορ

Κελ' ελ Γουέρ

Νούμερο 13 του draft το 2026

Draft Pick α' γύρου το 2031

Draft Pick α' γύρου το 2033

Αντίστοιχα το εναλλακτικό blockbuster σενάριο τον Μπόμπι Μαρκς του ESPN, αναφέρει:

Τάιλερ Χίρο

Νίκολα Γιόβιτς

Κελ' ελ Γουέρ

Νούμερο 13 του draft το 2026

Draft Pick α' γύρου το 2031

Draft Pick α' γύρου το 2033

Δικαίωμα ανταλλαγής pick (pick swap) για το 2029

Μάλιστα οι Μαϊαμι Χιτ έχουν γίνει το φαβορί και στις στοιχηματικές ωστόσο τα πάντα θα ξεκαθαρίσουν όταν θα... ανοίξει η αγορά κατά τη διάρκεια της offseason.