Ο Ντιρκ Νοβίτσκι παραχώρησε συνέντευξη στη Sports Illustrated και τοποθετήθηκε για το NBA Europe, εκφράζοντας τις αμφιβολίες του για το συγκεκριμένο εγχείρημα.

Το NBA Europe βρίσκεται στο προσκήνιο τις τελευταίες ημέρες, με τις συζητήσεις για το νέο εγχείρημα να είναι ολοένα και πιο έντονες.

Ο Ντιρκ Νοβίτσκι, σε συνέντευξή του στη Sports Illustrated, απάντησε για το πως βλέπει τη δημιουργία της νέας λίγκα, εκφράζοντας τον προβληματισμό του για τις λεπτομέρειες που μπορούν να αποβούν μοιραίες, ενώ σχολίασε πως ο ανταγωνισμός με τη EuroLeague θα είναι μεγάλος αν και εφόσον πετύχει.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντιρκ Νοβίτσκι:

«Το ευρωπαϊκό μοντέλο με τους προβιβασμούς και υποβιβασμούς αντίστοιχα είναι πολύ σημαντικό και πάνω σε αυτό βασίζεται και η κουλτούρα μας. Κάνει το άθλημα πιο ενδιαφέρον.Στο NBA από την άλλη, αν κάνεις ένα κακό πρώτο μισό στη σεζόν, έχεις ουσιαστικά 40 παιχνίδια στα οποία δεν ελπίζεις για κάτι και δεν στοχεύεις κάπου. Πράγμα που καθιστά το αμερικανικό μπάσκετ πιο δύσκολο να το παρακολουθήσεις. Αντιθέτως στην Ευρώπη, πάντα στο τέλος κάτι διακυβεύεται, όπως για παράδειγμα η μάχη του υποβιβασμού.

Είμαι περίεργος να δω πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό, την ώρα που υπάρχει και η EuroLeague στο προσκήνιο. Ο ανταγωνισμός θα είναι μεγάλος».

