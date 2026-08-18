Η οικογένεια Μπας αποφάσισε να πουλήσει το τελευταίο 17,8% των μετοχών της στους Λέικερς, όμως η Τζίνι Μπας ήταν το μοναδικό μέλος που ψήφισε κατά και πλέον ετοιμάζεται να κινηθεί νομικά για να διατηρήσει τις μετοχές.

Η οικογένεια Μπας αποφάσισε να αποχωρήσει οριστικά από το ιδιοκτησιακό καθεστώς των Λος Άντζελες Λέικερς, πουλώντας το υπόλοιπο 17,8% των μετοχών της στους νέους πλειοψηφικούς ιδιοκτήτες της ομάδας, Τζος Κούσνερ και Μπομπ Άιγκερ, σύμφωνα με το ESPN. Η συγκεκριμένη εξέλιξη σηματοδοτεί το τέλος μιας ιστορικής παρουσίας της οικογένειας Μπας στους Λέικερς, η οποία ξεκίνησε το 1979 και συνοδεύτηκε από μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία του franchise.

Αυτό που έχει σημασία να τονιστεί είναι ότι η Τζίνι Μπας ανέλαβε τη θέση της προέδρου το 2013, μετά τον θάνατο του πατέρα της, Τζέρι, και παρέμεινε στο τιμόνι της ομάδας για περισσότερα από 13 χρόνια. «Αποφασίσαμε ως οικογένεια να πουλήσουμε τις υπόλοιπες μετοχές του Buss Family Trust στον όμιλο του Μπομπ Άιγκερ, στο πλαίσιο της συναλλαγής που βρίσκεται σε εξέλιξη. Αγαπάμε τους Λέικερς, τους φίλους της ομάδας και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε το Λος Άντζελες, όμως ήρθε η στιγμή να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία και να προχωρήσουμε, αποχωρώντας με αξιοπρέπεια όσο ακόμη μπορούμε», ανέφερε η οικογένεια σε δήλωσή της.

Jeanie Buss was the lone family member not in favor to sell as the five siblings voted 5-0 -- including two of the three trustees -- to sell the Buss stake, sources said. Jeanie Buss' attorney says tonight that she intends to battle the remainder of the family in order to keep… https://t.co/5NpDOvLf7a August 17, 2026

Το Buss Family Trust αποτελείται από τα έξι αδέλφια, Τζίνι, Τζιμ, Τζόνι, Τζάνι, Τζόι και Τζέσι. Για να προχωρήσει η διαδικασία απαιτούνταν τουλάχιστον τέσσερις από τις έξι ψήφους, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες του ESPN τουλάχιστον πέντε από τα αδέλφια ψήφισαν υπέρ της πώλησης. Η Τζίνι Μπας είχε συμφωνήσει αρχικά να παραμείνει πρόεδρος έως το 2030, όταν είχε ολοκληρωθεί η προηγούμενη συμφωνία πώλησης της ομάδας στον Μαρκ Γουόλτερ. Ωστόσο, η πώληση του υπόλοιπου 17,8% της οικογένειας αλλάζει τα δεδομένα και αυτόματα σηματοδοτεί την έξοδό της από τη συγκεκριμένη θέση παρά τη θέλησή της.

Η Τζίνι Μπας ήταν ουσιαστικά το μοναδικό μέλος της οικογένειας που τάχθηκε κατά της πώλησης, καθώς τα πέντε αδέλφια ψήφισαν ομόφωνα, με ψήφους 5-0 υπέρ της πώλησης του ποσοστού της οικογένειας Μπας. Σύμφωνα με πηγές, ο δικηγόρος της Τζίνι Μπας δήλωσε ότι εκείνη προτίθεται να κινηθεί νομικά απέναντι στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, προκειμένου να διατηρήσει τις μετοχές τους.