Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ισπανία, ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα ντεμπούταρε σε ρόλο... έκπληξη.

Η ισπανική ιστοσελίδα «superdeporte» δημοσίευσε ένα ρεπορτάζ σχετικά με το νέο ρόλο που ανέλαβε ο τεχνικός σύμβουλος του Παναθηναϊκού, Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα.

Εκείνος παρευρέθηκε σ' ένα από τα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής της La Liga 2, εκείνο μεταξύ της Αλμερίας και της Ελντένσε, που έληξε 3-0 υπέρ της πρώτης, έχοντας έναν ρόλο πολύ διαφορετικό από κείνους που έχει συνηθίσει στην καριέρα του.

Ο 45χρονος Ισπανός «τεχνοκράτης» του ποδοσφαίρου ήταν ο σχολιαστής του αγώνα βοηθώντας τον δημοσιογράφο που έκανε την περιγραφή με τα ποδοσφαιρικά του σχόλια. Να σημειωθεί πως στην Αλμερία είχε αγωνιστεί ως ποδοσφαιριστής φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να είναι και αρχηγός, ενώ μετέπειτα είχε αναλάβει και πόστο αθλητικού διευθυντή.

Στον Παναθηναϊκό ήρθε τον Νοέμβριο του 2025 αναλαμβάνοντας ρόλο τεχνικού διευθυντή. Στα μέσα του περασμένου Ιουνίου, μετά από αλλαγή στο διοικητικό οργανόγραμμα της ομάδας, τη θέση του πήρε ο Στέφανος Κοτσόλης, με τον ίδιο να παραμένει στο κλαμπ, αλλά πλέον έχονταςτον ρόλο του τεχνικού συμβούλου, τον οποίο διατηρεί μέχρι και σήμερα.