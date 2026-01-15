Σίλβερ: «Δεν υπάρχει διαμάχη του NBA με την EuroLeague»

Ο Άνταμ Σίλβερ, λίγο πριν το Μάτζις - Γκρίζλις στο Βερολίνο, μίλησε εκτενώς για το NBA Europe και το σκεπτικό των ανθρώπων του NBA.

Ο Άνταμ Σίλβερ μίλησε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν τα παιχνίδια του NBA στην Ευρώπη, με τον Κομισάριο της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη να αναφέρεται σε αρκετά φλέγοντα ζητήματα.

Λίγο πριν το παιχνίδι των Ορλάντο Μάτζικ κόντρα στους Μέμφις Γκρίζλις στο Βερολίνο, ο Άνταμ Σίλβερ μίλησε εκτενώς για το NBA Europe και τον τρόπο σκέψεις των ανθρώπων του NBA πάνω σε αυτό το εγχείρημα, αποφεύγοντας να απαντήσει σε ερώτηση για τις ισπανικές ομάδες.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Άνταμ Σίλβερ:

«Υπάρχει τεράστιος ενθουσιασμός στη Γερμανία για το μπάσκετ, το ταχύτερα ανεπτυγμένο σπορ στη χώρα. Υπάρχει τεράστια ιστορία εδώ για 40 χρόνια δεν είχαμε παίξει αγώνα, αλλά μετά από χρόνια γίνεται αγώνας regular season. Φυσικά με την παρουσία των Ορλάντο Μάτζικ που έχουν 3 Γερμανούς παίκτες».

Για τη νέα λίγκα σε συνεργασία με τη FIBA: «Έχουμε περισσότερες συζητήσεις για τη νέα λίγκα στην Ευρώπη. Είμαστε ενθουσιασμένοι για τις ομάδες που θα συμμετάσχουν σε αυτή τη λίγκα και τους επενδυτές που θα είναι μέρος αυτού. Είναι κάτι που μας κάνει ενθουσιασμένους βλέποντας την ανάπτυξη του μπάσκετ στην Ευρώπη και θα λανσάρουμε αυτή τη νέα λίγκα. Δημιουργώντας λίγκες με υπάρχουσες ομάδες και νέες ομάδες που έρχονται σε αυτή τη νέα λίγκα είναι κάτι εξόχως ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του αθλήματος.

Ο συνεργάτης μας σε αυτή την προσπάθεια είναι η FIBA. Προσπαθούμε να βρούμε τον καλύτερο συνδυασμό παλιού και νέου. Είναι σημαντικό όχι μόνο που έχουμε την FIBA ως συνεργάτη, αλλά έχουμε και ανθρώπους που καταλαβαίνουν την κουλτούρα του μπάσκετ και κάνουν το άθλημα μοναδικό».

Για την διαμάχη με την EuroLeague: «Δεν υπάρχει διαμάχη. Είναι ευκαιρία για ανάπτυξη του μπάσκετ σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Έτσι βλέπουμε το παιχνίδι στο ΝΒΑ. Δεν ανταγωνιζόμαστε άλλες λίγες, αλλά για την προσοχή του κόσμου. Ένα προϊόν που φέρνει θέαμα. Είμαι μεγάλος φαν του ποδοσφαίρου στην Ευρώπη. Υπάρχει χώρος για να έχει ο φίλαθλος την αγαπημένη του ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά και την αγαπημένη του μπασκετική ομάδα»

Για το ενδεχόμενο η Ρεάλ Μαδρίτης να είναι στο NBA Europe: «Δεν είμαι έτοιμος να επιβεβαιώσω τα δημοσιεύματα. Έχουμε συζητήσεις με την Ρεάλ Μαδρίτης και άλλες ισπανικές ομάδες. Θα δούμε τι είναι καλύτερο για μια μακροχρόνια επένδυση. Είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο το κομμάτι των ομάδων στη λίγκα»