NBA Europe: «Ο Άνταμ Σίλβερ θα αποκαλύψει στο Λονδίνο το όραμα της νεάς λίγκας»
O Άνταμ Σίλβερ θα παρουσιάσει τη Δευτέρα στο Λονδίνο (19/01) τα σχέδια του NBA Europe

Η αντίστροφη μέτρηση για την επίσημη είσοδο του NBA στην Ευρώπη φαίνεται να ξεκινά τη Δευτέρα το πρωί στο Λονδίνο (19/01). Ο Άνταμ Σίλβερ ετοιμάζεται να παρουσιάσει για πρώτη φορά τα σχέδια του NBA για την Ευρώπη εκεί, μετά και την ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών NBA Games σε Βερολίνο (15/01) και Λονδίνο (18/01).

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί σε κλειστό κύκλο, μπροστά σε ένα επιλεγμένο ακροατήριο, που περιλαμβάνει εκπροσώπους συλλόγων, ομοσπονδιών, δημόσιων θεσμών και πιθανούς στρατηγικούς συνεργάτες, όπου ο κομισάριος του NBA θα χαράξει τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές και θα ξεδιπλώσει το ευρωπαϊκό όραμα της λίγκας για τα επόμενα χρόνια, όπως μεταφέρει ο Ισπανός δημοσιογράφος, Μαρκ Μούντετ.

Το timing δεν είναι τυχαίο. Ο Σίλβερ επέλεξε την καρδιά του Λονδίνου, το οικονομικό κέντρο της Ευρώπης απευθυνόμενος στο ιδανικό κοινό για να το συγκεκριμένο πρότζεκτ, ειδικότερα μετά από τη φιλοξενία ενός NBA Game.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Άνταμ Σίλβερ αναμένεται να παρουσιάσει το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα στηριχθεί το επόμενο βήμα τoυ NBA Europe καθώς και τη φιλοσοφία, αλλά και τη συνολική κατεύθυνση του νέου εγχειρήματος που αναμένεται να πάρει σάρκα και οστά από το φθινόπωρο του 2027.

     

