Θετική ήταν η εμφάνιση του Νεοκλή Αβδάλα παρά την ήττα του Βιρτζίνια Τεκ από το Φλόριντα Στέιτ με 92-69.

Το Βιρτζίνια Τεκ υπέστη βαριά ήττα από το Φλόριντα Στέιτ με 92-69, για το NCAA.

Η ομάδα του Νεόκλη Αβδάλα δεν μπόρεσε να φανεί ανταγωνιστική κόντρα στο πανεπιστήμιο από τη Φλόριντα και ηττήθηκε με 23 πόντους διαφορά.

Ο 19χρονος γκαρντ είχε θετική παρουσία στην αναμέτρηση, πετυχαίνοντας 10 πόντους (3/5 τρίποντα), με 1 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Πλέον η Βιρτζίνια έπεσε στο 17-9 και 6-7 στο Atlantic Coast στην 10η θέση.

Την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν ο Αβδάλας μετράει 12.4 πόντους, 3.1 ριμπάουντ και 4.8 ασίστ μ.ο.