NCAA: Θετικός ο Αβδάλας, παρά τη βαριά ήττα των Βιρτζίνια Τεκ
Το Βιρτζίνια Τεκ υπέστη βαριά ήττα από το Φλόριντα Στέιτ με 92-69, για το NCAA.
Η ομάδα του Νεόκλη Αβδάλα δεν μπόρεσε να φανεί ανταγωνιστική κόντρα στο πανεπιστήμιο από τη Φλόριντα και ηττήθηκε με 23 πόντους διαφορά.
Ο 19χρονος γκαρντ είχε θετική παρουσία στην αναμέτρηση, πετυχαίνοντας 10 πόντους (3/5 τρίποντα), με 1 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
Πλέον η Βιρτζίνια έπεσε στο 17-9 και 6-7 στο Atlantic Coast στην 10η θέση.
Την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν ο Αβδάλας μετράει 12.4 πόντους, 3.1 ριμπάουντ και 4.8 ασίστ μ.ο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.