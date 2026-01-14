Euroleague ή NBA Europe; Δεν βλέπω πως η Ρεάλ και η Μπάρτσα θα παίζουν σε ξεχωριστές λίγκες!

Λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η διορία που το συμβούλιο των μετόχων έχει δώσει στις ομάδες που δεν έχουν υπογράψει 10ετή επέκταση με την Euroleague, o Αντώνης Καλκαβούρας σχολιάζει το «κρυφτό» που παίζεται ανάμεσα στην Ρεάλ και την Μπάρτσα και μεταδίδει όσα μαθαίνει.

Την είδηση ότι η Μπαρτσελόνα προσανατολιζόταν να ανανεώσει την συμμετοχή στην Euroleague και να υπογράψει το νέα δεκαετές συμβόλαιο, την πρωτοδιαβάσετε από το Gazzetta στις 3 του περασμένου Δεκέμβρη.

Την επομένη, μάλιστα, ο πρόεδρος των «μπλαουγκράνα», Ζοάν Λαπόρτα, επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ μας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο σύλλογος της Καταλονίας θα αιτηθεί να μπει ειδική ρήτρα στο νέο συμβόλαιο που θα του επιτρέπει να αποχωρήσει από την λίγκα σε περίπτωση που η πρόταση του ΝΒΑ, κριθεί πιο δελεαστική.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Gazzetta, ο παραπάνω όρος έπεσε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων που έγιναν ανάμεσα στην Μπάρτσα και τον CEO της EL, Παούλιους Μοτιεγιούνας και φυσικά δεν έγινε δεκτός! Πως άλλωστε θα μπορούσε να λειτουργήσει αρμονικά ένας συνεταιρισμός όπως αυτός της ECA, αν κι εφόσον δεν ισχύουν τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά για όλους τους εταίρους;

Από αυτή την άποψη, λοιπόν, το δημοσίευμα της ισπανικής “AS” που αναφέρει ότι η ενδεχόμενη ανανέωση της Μπαρτσελόνα με την Euroleague δεν σημαίνει ότι «κλείνει» οριστικά την πόρτα προς την διοργάνωση που σχεδιάζει από κοινού το ΝΒΑ με την FIBA, γιατί περιλαμβάνει ρήτρα εξαγοράς 10 εκατομμυρίων Ευρώ, δεν είναι τόσο έγκυρη.

Και αυτό γιατί η ρήτρα εξαγοράς, όπως υπήρχε και στο προηγούμενο 10ετές συμβόλαιο, έτσι θα υπάρχει και στο νέο! Με την σημαντική υποσημείωση ότι δεν περιλαμβάνει την καταβολή του εφάπαξ ποσού των 10 εκατομμυρίων Ευρώ στην ECA, αλλά το παραπάνω ποσό σε κάθε ιδιοκτήτη-μέτοχο με μόνιμη άδεια.

Δηλαδή το ποσό δεν είναι 10, αλλά 10 επί 10 ή επί 13, δηλαδή μίνιμουμ από 100 έως 130 εκατομμύρια Ευρώ. Και χρησιμοποιώ την λέξη «μίνιμουμ» γιατί σε αυτά δεν υπολογίζω την πιθανή αγωγή που θα γίνει σε κάποια ομάδα που αποχωρήσει για διαφυγόντα κέρδη, από τυχόν αθέτηση ενός τηλεοπτικού συμβολαίου που θα προκαλέσει οικονομική ζημιά.

Είναι ξεκάθαρο ότι με την πιεσμένη διορία (μέχρι τις 15 Γενάρη) που έθεσε στις ομάδες που δεν έχουν υπογράψει, ώστε να ξεκαθαρίσουν την θέση τους, η Euroleague πρόλαβε στην γωνία το ΝΒΑ, που παρά τις συναντήσεις που έχει κάνει με αρκετούς ευρωπαϊκούς συλλόγους (συμπεριλαμβανομένων και των ελληνικών ομάδων), δεν έχει μιλήσει καθόλου νούμερα, ούτε έχει καταστήσει σαφές ποιο είναι το πλάνο του για τα οικονομικά οφέλη.

Αντίθετα έχουν γίνει συζητήσεις με φόντο την μελλοντική αύξηση της αγοραστικής αξίας των συλλόγων που θα πάρουν μέρος στο NBA Europe, με το παράδειγμα της πολλαπλάσιας αύξησης (σε σχέση με τα αντίτιμα που πλήρωσαν οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες) των ποσών που δαπανήθηκαν στην Αμερική για την εξαγορά οργανισμών όπως οι Λέικερς, οι Κλίπερς, οι Μάβερικς, ακόμη και οι Μπακς. Κοινώς μεγάλη προοπτική για κέρδη στο μέλλον (επένδυση ενός δις$), αλλά για το παρόν ούτε κουβέντα! Ακόμη τουλάχιστον...

Υπ’ αυτό το πρίσμα και χωρίς να έχουν ακούσει κάτι χειροπιαστό, η μεν Μπαρτσελόνα εξέφρασε ευθαρσώς την πρόθεσή της να υπογράψει το νέο δεκαετές συμβόλαιο (χωρίς ειδική ρήτρα μόνο για εκείνη), η δε Ρεάλ εκφράστηκε για πρώτη φορά πολύ θετικά στο διαδικτυακό συμβούλιο της Τρίτης (13/01) ως προς την συγκεκριμένη προοπτική και ζήτησε λίγο χρόνο ακόμη, διαβεβαιώνοντας, όμως, ότι κινείται προς την ίδια κατεύθυνση.

Αν και πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Φλορεντίνο Πέρεθ δεν ενέδωσε στην πρόσκληση του ομολόγου στην Μπαρτσελόνα, να συναντηθούν στο περιθώριο του πρόσφατου ταξιδιού των ποδοσφαιρικών ομάδων τους στην Σαουδική Αραβία (για το ισπανικό Super Cup), πριν απαντήσουν στην Euroleague, έγκυρες πηγές από την Μαδρίτη αναφέρουν ότι η Ρεάλ θα προσπαθήσει να κερδίσει λίγο περισσότερο χρόνο, πριν ανακοινώσει την απάντησή της

Άλλωστε το συμβόλαιό της με την ECA εκπνέει στις 30 Ιούνη και πουθενά δεν αναφέρει την παραμικρή υποχρέωση να απαντήσει νωρίτερα. Επιπροσθέτως, οι αξιωματούχοι του ΝΒΑ και της FIBA θα περάσουν το επόμενο 4ήμερο μεταξύ Βερολίνου (15/01) και Λονδίνου (18/01), όπου θα διεξαχθούν οι δύο αγώνες ανάμεσα στους Μέμφις Γκρίζλις και τους Ορλάντο Ματζικ.

Στο πλαίσιο των οποίων είναι λογικό να είχαν προγραμματιστεί κάποιες επίσημες ανακοινώσεις για το μεγαλόπνοο project με πιθανά πιο προχωρημένο περιεχόμενο. Αν όχι, τότε οι περιστάσεις ίσως να τις επισπεύσουν!

Και αυτό γιατί η είδηση που έκανε τον γύρο του κόσμου και έφερε τις Ρεάλ και Μπαρτσελόνα κοντά στην παραμονή τους στην Euroleague, αποτέλεσε επικοινωνιακό πλήγμα για το ΝΒΑ.

Δεν ξέρω πόσο βάση έχει το σημερινό (14/01) δημοσίευμα που φέρνει την «βασίλισσα» να ακολουθεί διαφορετικό δρόμο από την Μπαρτσελόνα, είναι έγκυρο (δεν είναι τυχαίο ότι φιλοξενείται και πάλι στην “AS”), ωστόσο, όσοι γνωρίζουν αυτά που ενώνουν και χωρίζουν τον Παναθηναϊκό από τον Ολυμπιακό, είναι δύσκολο να φανταστούν τους δύο ισπανικούς κολοσσούς να παίζουν σε διαφορετικές ευρωπαϊκές λίγκες...

