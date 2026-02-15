Παρί FC - Λανς 0-5: Επέστρεψε στην κορυφή με πεντάρα
Η Λανς συνέτριψε την Παρίσι FC με 5-0 εκτός έδρας και πήρε ξανά τη θέση της στην κορφή της βαθμολογίας της Ligue 1. Η ομάδα του Σαγκέ εκμεταλλεύτηκε το στραβοπάτημα της Παρί Σεν Ζερμέν, που έπεσε στη 2η θέση και είναι στο -1. Στον αντίποδα οι Παριζιάνοι είναι στην 15η θέση και συνεχίζουν να παλεύουν για την παραμονή τους.
Στο 24' ο Σαΐντ με βολέ άνοιξε το σκορ, ενώ στο 38' έβαλε ξανά την υπογραφή του με δεξί τελείωμα για το 2-0. Στο 58' οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν τον δείκτη του σκορ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Τοβέν. Στο 80' ο Φοφανά πήρε την πάσα του Μαξιμίν και σημάδεψε χαμηλά στην αριστερή γωνία, ενώ στο 90'+5' οι δύο τους συνεργάστηκαν ξανά για το 5-0.
Νωρίτερα η Μαρσέιγ κόλλησε στο 2-2 κόντρα στο Στρασβούργο και έμεινε στην 4η θέση, ενώ ισόπαλο 1-1 έληξε το άλλο ματς Λιλ - Μπρεστ.
