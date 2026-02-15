Ένας οπαδός της Μπράιτον έκανε την εμφάνισή του στο Άνφιλντ ντυμένος... γλάρος, κλέβοντας την παράσταση!

Η Μπράιτον δεν κατάφερε πολλά στο Άνφιλντ, όπου ηττήθηκε 3-0 από την Μπράιτον και έμεινε εκτός συνέχειας στο Κύπελλο Αγγλίας. Πάντως, ένας οπαδός των ηττημένων κατάφερε να κλέψει την παράσταση, καθώς εμφανίστηκε στο γήπεδο ντυμένος... γλάρος!

Το εν λόγω θαλασσοπούλι είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον σύλλογο της νότιας Αγγλίας και αποτελεί έμβλημά του, με τον ευφάνταστο οπαδό να στενοχωριέται από όσα είδε αλλά δεδομένα να τραβάει τα βλέμματα πάνω του.