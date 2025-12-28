Τη δική του εξήγηση για τον λόγο που έκανε το κάρφωμα στο φινάλε της αναμέτρησης με τους Μπουλς, έδωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ένα κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο φινάλε της αναμέτρησης των Μπακς με τους Μπουλς, προκάλεσε αναστάτωση, με τους παίκτες του Σικάγο να του ζητούν τον λόγο.

Ο Greek Freak κάρφωσε με μανία, την ώρα που το ματς είχε κριθεί και απέμεναν λίγα δευτερόλεπτα για το φινάλε, με τον Νίκολα Βούτσεβιτς να του ζητά τον λόγο.

Ο Αντετοκούνμπο ρωτήθηκε για το κάρφωμα και για τον λόγο που το έκανε, απαντώντας πως έψαχνε έναν τρόπο να δείξει σε όλους ότι πρέπει να... λερώσουν τα χέρια τους.

«Είμαι 13 χρόνια στη λίγκα, αν συνεχίσουμε να χάνουμε αδερφέ, πιθανότατα οι μισοί από την ομάδα δεν θα είναι εδώ. Δεν πρόκειται να μπούμε στα play offs. Ειλικρινά, δεν με νοιάζει. Στο τέλος της ημέρας, το μόνο που θέλω είναι να είμαι διαθέσιμος, να είμαι υγιής και να βοηθήσω την ομάδα μου να κερδίσει. Και αν αυτό το κάρφωμα είναι αυτό που χρειάζεται για να ξυπνήσουν όλοι και να καταλάβουν ότι παλεύουμε για την επιβίωσή μας και ότι πρέπει να λερώσουμε τα χέρια μας, τότε ας είναι έτσι» ανέφερε ο ίδιος.

Με τον Βούτσεβιτς να δίνει τη δική του εξήγηση, βρίσκοντας αφορμή για τρολάρισμα. Ο Μαυροβούνιος σέντερ των Μπουλς ανέφερε ότι ο Γιάννης κάρφωσε επειδή είχε νεύρα, που η ομάδα του Σικάγο δεν προσπάθησε να προχωρήσει σε trade για να τον κάνει δικό της.