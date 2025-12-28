Γιάννης για το κάρφωμα: «Αν πρέπει να λερώσουμε τα χέρια μας, ας είναι»
Ένα κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο φινάλε της αναμέτρησης των Μπακς με τους Μπουλς, προκάλεσε αναστάτωση, με τους παίκτες του Σικάγο να του ζητούν τον λόγο.
- Μπουλς - Μπακς 103-112: Επιστροφή με «διπλό» ο Γιάννης που άγγιξε την 30άρα
- Αντετοκούνμπο: Άναψαν τα αίματα στο Σικάγο - Έξαλλοι οι Μπουλς με το κάρφωμα «ανεμόμυλο»
- Αντετοκούνμπο: Τα highlights της επιστροφής του μετά τον τραυματισμό
Ο Greek Freak κάρφωσε με μανία, την ώρα που το ματς είχε κριθεί και απέμεναν λίγα δευτερόλεπτα για το φινάλε, με τον Νίκολα Βούτσεβιτς να του ζητά τον λόγο.
Ο Αντετοκούνμπο ρωτήθηκε για το κάρφωμα και για τον λόγο που το έκανε, απαντώντας πως έψαχνε έναν τρόπο να δείξει σε όλους ότι πρέπει να... λερώσουν τα χέρια τους.
«Είμαι 13 χρόνια στη λίγκα, αν συνεχίσουμε να χάνουμε αδερφέ, πιθανότατα οι μισοί από την ομάδα δεν θα είναι εδώ. Δεν πρόκειται να μπούμε στα play offs. Ειλικρινά, δεν με νοιάζει. Στο τέλος της ημέρας, το μόνο που θέλω είναι να είμαι διαθέσιμος, να είμαι υγιής και να βοηθήσω την ομάδα μου να κερδίσει. Και αν αυτό το κάρφωμα είναι αυτό που χρειάζεται για να ξυπνήσουν όλοι και να καταλάβουν ότι παλεύουμε για την επιβίωσή μας και ότι πρέπει να λερώσουμε τα χέρια μας, τότε ας είναι έτσι» ανέφερε ο ίδιος.
Με τον Βούτσεβιτς να δίνει τη δική του εξήγηση, βρίσκοντας αφορμή για τρολάρισμα. Ο Μαυροβούνιος σέντερ των Μπουλς ανέφερε ότι ο Γιάννης κάρφωσε επειδή είχε νεύρα, που η ομάδα του Σικάγο δεν προσπάθησε να προχωρήσει σε trade για να τον κάνει δικό της.
Bulls were livid after Giannis' windmill dunk to end the game.— NBA Memes (@NBAMemes) December 28, 2025
Antetokounmpo just walked away like nothing happened 😂pic.twitter.com/cqeg2jxbN6
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.