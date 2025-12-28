Ο Νίκολα Βούτσεβιτς έδωσε τη δική του, χιουμοριστική απάντηση σχετικά με το κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο το οποίο παραλίγο να προκαλέσει γενική σύρραξη στο Σικάγο.

Ένα κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο προκάλεσε την οργή των Μπουλς, με τον Νίκολα Βούτσεβιτς να βρίσκει αφορμή για... τρολάρισμα, στις δηλώσεις του.

Συγκεκριμένα, ο Greek Freak κάρφωσε με «ανεμόμυλο» στο καλάθι των Μπουλς, ενώ το παιχνίδι είχε κριθεί και απέμεναν λίγα δευτερόλεπτα για το τέλος, με τους γηπεδούχους να έχουν φανερά σταματήσει.

Ο Βούτσεβιτς ήταν από τους πρώτους που ζήτησε τον λόγο από τον Αντετοκούνμπο, με τη σύρραξη να λήγει άμεσα, αφού ο Γιάννης αποχώρησε δίχως να δώσει εξηγήσεις. Όταν ρωτήθηκε για το σκηνικό, ο Μαυροβούνιος φόργουορντ έδωσε τη δική του, χιουμοριστική απάντηση.

Nikola Vucevic on Giannis’ late game windmill dunk:



“I'm assuming Giannis was mad about that report that came out the Bulls didn't want to trade for him.” 💀💀



(via @Will_Gottlieb, h/t @Fullcourtpass)pic.twitter.com/3xDaAVTVfN December 28, 2025

«Υποθέτω ότι ο Γιάννης ήταν εκνευρισμένος, επειδή τα ρεπορτάζ ανέφεραν ότι οι Μπουλς δεν ήθελαν να προχωρήσουν σε trade για εκείνον» ανέφερε ο Βούτσεβιτς.

Ωστόσο, ο ίδιος ο Αντετοκούνμπο απάντησε και στις φήμες για το μέλλον του, σε ερώτηση για το αν θα παραμείνει στο Μιλγουόκι. Αναφέροντας πως αυτή η ερώτηση προς το πρόσωπό του είναι ασέβεια!