Αντετοκούνμπο: Τα highlights της επιστροφής του μετά τον τραυματισμό
Μιλγουόκι με Γιάννη, προκοπή κάνει όπως αποδείχθηκε στο Σικάγο. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε μετά από σχεδόν τρεις εβδομάδες και οδήγησε εκ του ασφαλούς την ομάδα του στη νίκη μέσα στο Σικάγο.
Παρόλο που βρισκόταν υπό καθεστώς περιορισμού λεπτών και πάτησε μονάχα 25' το παρκέ, ο Γιάννης παραλίγο να γράψει 30άρα, όντας καθοριστικός στην κρίσιμη νίκη των Μπακς.
Ενώ μάλιστα ένα κάρφωμά του στο φινάλε της αναμέτρησης παραλίγο να προκαλέσει επεισόδιο, με τον ίδιο να αποχωρεί και να μη δίνεται συνέχεια.
Στα 25 λεπτά, λοιπόν, που πάτησε παρκέ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σκόραρε 29 πόντους έχοντας εκπληκτικά ποσοστά στο δίποντο. Ενώ άγγιξε το double double με 8 ριμπάουντ.
Ο απολογισμός του Γιάννη Αντετοκούνπο
- Πόντοι - 29
- Λεπτά - 25
- Δίποντα - 9/12
- Τρίποντα - 1/3
- Βολές - 8/10
- Ριμπάουντ - 8
- Ασίστ - 1
- Κλέψιμο - 1
- Μπλοκ - 1
- Λάθη - 2
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.