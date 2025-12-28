Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μπροστάρη, οι Μπακς πέρασαν από το Σικάγο. Δείτε τα highlights και όσα έκανε ο σούπερ σταρ των «Ελαφιών».

Μιλγουόκι με Γιάννη, προκοπή κάνει όπως αποδείχθηκε στο Σικάγο. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε μετά από σχεδόν τρεις εβδομάδες και οδήγησε εκ του ασφαλούς την ομάδα του στη νίκη μέσα στο Σικάγο.

Παρόλο που βρισκόταν υπό καθεστώς περιορισμού λεπτών και πάτησε μονάχα 25' το παρκέ, ο Γιάννης παραλίγο να γράψει 30άρα, όντας καθοριστικός στην κρίσιμη νίκη των Μπακς.

Ενώ μάλιστα ένα κάρφωμά του στο φινάλε της αναμέτρησης παραλίγο να προκαλέσει επεισόδιο, με τον ίδιο να αποχωρεί και να μη δίνεται συνέχεια.

Στα 25 λεπτά, λοιπόν, που πάτησε παρκέ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σκόραρε 29 πόντους έχοντας εκπληκτικά ποσοστά στο δίποντο. Ενώ άγγιξε το double double με 8 ριμπάουντ.

Ο απολογισμός του Γιάννη Αντετοκούνπο