Το NBA ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα του NBA και έγινε γνωστή και η ημερομηνία που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα επιστρέψει ως αντίπαλος των Μπακς στο Μιλγουόκι.

Πριν από μερικές ημέρες το NBA ανακοίνωσε το πρόγραμμα των τριών πρώτων ημερών του νέου πρωταθλήματος όπως επίσης και τα παιχνίδια που θα διεξαχθούν τα Χριστούγεννα.

Ανάμεσα σε αυτά θα βρίσκεται και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τη νέα του ομάδα, τους Μαϊάμι Χιτ, οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν τους Σέλτικς στη Βοστώνη.

Πότε όμως θα επισκεφθεί ο Έλληνας σούπερ σταρ το Μιλγουόκι για πρώτη φορά προκειμένου να αναμετρηθεί με τους Μπακς;

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα του NBA, το οποίο αι ανακοινώθηκε στις 13 Αυγούστου, οι Χιτ θα αντιμετωπίσουν τους Μπακς στο Μιλγούοκι το... νέο έτος και δη στις 28 Ιανουαρίου 2027, δηλαδή τα ξημερώματα Ελλάδας της 29ης Ιανουαρίου!

Η δεύτερη επίσκεψη του Αντετοκούνμπο και των Χιτ στο Γουισκόνσιν θα γίνει στις 12 Μαρτίου (σ.σ. ξημερώματα 13ης Μαρτίου) ενώ θα υποδεχθεί ο Γιάννης τους Μπακς στο Μαϊάμι στις 4 Φεβρουαρίου (σ.σ. ξημερώματα 5ης Σεπτεμβρίου)