Χίρο: «Έχω το μεγαλύτερο κίνητρο της καριέρας μου από τότε που ήρθα στο Μιλγουόκι»

Ο Τάιλερ Χίρο πραγματοποίησε δηλώσεις και τόνισε πως από τότε που πήγε στο Μιλγουόκι έχει έχει το μεγαλύτερο κίνητρο της καριέρας του.

Ένας από τους παίκτες που συμπεριλήφθηκε στο μεγάλο trade του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μπακς στους Χιτ, ήταν ο Τάιλερ Χίρο.

Ο 26χρονος γκαρντ επιστρέφει στην πόλη που μεγάλωσε (Μιλγουόκι), προκειμένου να παίξει για τα «ελάφια», με τον ίδιο να δηλώνει πως έχει το μεγαλύτερο κίνητρο της καριέρας του. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Χίρο, είχε μ.ο 20.5 πόντους και 4.1 ασίστ ανά αγώνα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τάιλερ Χίρο:

«Ειλικρινά, δεν με επιβαρύνει αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι μια νέα αρχή για μένα, για τους προπονητές και για ολόκληρο τον οργανισμό. Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να αποτελεί βάρος για κανέναν. Πιθανότατα έχω το μεγαλύτερο κίνητρο της καριέρας μου από τότε που ήρθα στο Μιλγουόκι. Έχουμε περάσει πολλά. Τώρα έχουμε μια ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα, μια νέα ομάδα, έναν νέο οργανισμό και ένα νέο προπονητικό επιτελείο. Όλοι έχουμε ένα επιπλέον κίνητρο. Και ο προπονητής Τζένκινς το έχει, και τα παιδιά που ήρθαν μαζί μου ως αντάλλαγμα. Δεν έχει να κάνει μόνο με εμένα, νομίζω ότι το έχει όλη η ομάδα.

Φυσικά και θα υπάρχουν άνθρωποι που θα πιστεύουν ότι δεν θα κερδίσουμε πολλά παιχνίδια, αλλά εμείς πιστεύουμε το εντελώς αντίθετο. Θέλουμε να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια και να δημιουργήσουμε μια πραγματική ομαδική ταυτότητα από την πρώτη κιόλας μέρα».

