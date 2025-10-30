Στη Ρεάλ Μαδρίτης θα συνεχίσει την καριέρα του ο Άλεξ Λεν, έχοντας συμφωνήσει για τα επόμενα δύο χρόνια.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε την απόκτηση του Άλεξ Λεν, ο οποίος αναμένεται να βοηθήσει τη «Βασίλισσα» στη γραμμή των ψηλών, καθώς ο ίδιος αγωνίζεται στη θέση των σέντερ (2,13 μ.).

Ο 32χρονος Ουκρανός αγωνιζόταν στους Λος Άντζελες Λέικερς, έχοντας παρουσία 12 σεζόν στο NBA όπου είχε περάσει από τους Φοίνιξ Σανς, τους Ατλάντα Χοκς, τους Σακραμέντο Κινγκς, τους Τορόντο Ράπτορς και τους Γουάσινγκτον Γουίζαρντς.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο είχε σε 46 ματς από 1,6 πόντους με 2,1 ριμπάουντ και 0,8 ριμπάουντ σε 8,3 λεπτά. Ο Λεν πλέον είναι παίκτης της Ρεάλ, έχοντας συμφωνήσει έως το 2027.

Η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης