Παναθηναϊκός, Ναν: Η έξτρα προπόνησή του στο τρίποντο μετά το 26.1% στις πρώτες αγωνιστικές

Γιώργος Κούβαρης
Κέντρικ Ναν
Ο Κέντρικ Ναν έχει ξεκινήσει την EuroLeague με 26.1% στο τρίποντο και αφιερώνει έξτρα εργατοώρες προπόνησης ώστε να το αλλάξει, αρχής γενομένης από το παιχνίδι με τη Μακάμπι.

Ο Κέντριν Ναν μπορεί να έχει ήδη γράψει στην EuroLeague την πρώτη 30άρα του, αλλά ακόμα δεν έχει βρει το... χέρι του στο τρίποντο. Ο σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού μετράει 6/23 τρίποντα στη φετινή EuroLeague, αριθμό που φυσικά και ο ίδιος θέλει να βελτιώσει.

Για αυτόν τον λόγο, ο Ναν κάθισε μετά το τέλος της σημερινής προπόνησης, μία μέρα πριν την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι για την 7η αγωνιστική της EuroLeague, και σούταρε αρκετά τρίποντα.

Γνωρίζοντας και ο ίδιος πως πρέπει να βελτιώσει το ποσοστό του, ενόψει της απαιτητικής συνέχειας. Ο Αμερικανός μετράει 18.3 πόντους με 26.1% στο τρίποντο, έχοντας σημειώσει τα τρία από τα έξι εύστοχά του στην αναμέτρηση με την Μπασκόνια.

Τα τρίποντα του Κέντρικ Ναν στη φετινή EuroLeague

  1. Μπάγερν - 0/3
  2. Μπαρτσελόνα - 0/2
  3. Μπασκόνια - 3/7
  4. Βιλερμπάν - 2/7
  5. Εφές - 0/1
  6. Βίρτους - 1/3
@Photo credits: eurokinissi
     

