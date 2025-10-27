Παναθηναϊκός, Ναν: Η έξτρα προπόνησή του στο τρίποντο μετά το 26.1% στις πρώτες αγωνιστικές
Ο Κέντριν Ναν μπορεί να έχει ήδη γράψει στην EuroLeague την πρώτη 30άρα του, αλλά ακόμα δεν έχει βρει το... χέρι του στο τρίποντο. Ο σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού μετράει 6/23 τρίποντα στη φετινή EuroLeague, αριθμό που φυσικά και ο ίδιος θέλει να βελτιώσει.
Για αυτόν τον λόγο, ο Ναν κάθισε μετά το τέλος της σημερινής προπόνησης, μία μέρα πριν την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι για την 7η αγωνιστική της EuroLeague, και σούταρε αρκετά τρίποντα.
Γνωρίζοντας και ο ίδιος πως πρέπει να βελτιώσει το ποσοστό του, ενόψει της απαιτητικής συνέχειας. Ο Αμερικανός μετράει 18.3 πόντους με 26.1% στο τρίποντο, έχοντας σημειώσει τα τρία από τα έξι εύστοχά του στην αναμέτρηση με την Μπασκόνια.
Τα τρίποντα του Κέντρικ Ναν στη φετινή EuroLeague
- Μπάγερν - 0/3
- Μπαρτσελόνα - 0/2
- Μπασκόνια - 3/7
- Βιλερμπάν - 2/7
- Εφές - 0/1
- Βίρτους - 1/3
Tο 26% που έχει στα τρίποντα ο Κέντρικ Ναν στην φετινή Euroleague πρέπει να διορθωθεί και για αυτόν τον λόγο ρίχνει έξτρα δουλειά μόνος του μετά το τέλος της προπόνησης.#paobc pic.twitter.com/Y9tz6x1rcG— George Kouvaris (@gkouvaris) October 27, 2025
