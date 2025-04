Ο Ούγκο Γκονζάλες της Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται πως θα δηλώσει συμμετοχή για το επόμενο draft του NBA.

Ένα από τα πρόσωπα που ξεχωρίζουν τη φετινή σεζόν από το ρόστερ της Ρεάλ Μαδρίτης, είναι ο νεαρός Ούγκο Γκονζάλες, ο οποίος έχει καταφέρει να προσελκύσει τα βλέμματα ομάδων από την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Τζόναθαν Γκιβόνι, ο 18χρονος Ισπανός φόργουορντ, θα δηλώσει συμμετοχή στο draft του NBA πριν την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Τη φετινή σεζόν ο ίδιος στο επίπεδο της Euroleague έχει παίξει σε 28 παιχνίδια (στο 1 ήταν βασικός) ενώ μετράει κατά μέσο όρο από 1,9 πόντους με 1,3 ριμπάουντ και 0,3 ασίστ σε 7:50 λεπτά εντός παρκέ.

NEWS: Real Madrid wing Hugo González, a projected first-round pick, will declare for the NBA draft, agents Carlos Sánchez and Saúl López told ESPN.



Gonzalez built an impressive resume in recent years at the FIBA youth and junior club levels.



STORY: https://t.co/p0J60HmRiK pic.twitter.com/LpzZiK08nU