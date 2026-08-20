Ρεάλ Μαδρίτης: Παρελθόν ο Αλμάνσα, συνεχίζει στο NCAA
Έπειτα από έναν χρόνο παρουσίας στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ίθαν Αλμάνσα αποτελεί παρελθόν από τον ισπανικό σύλλογο.
Ο 21χρονος δεν μπόρεσε να βοηθήσει τη «βασίλισσα» την περασμένη σεζόν, αφού αγωνίστηκε μόλις σε τρία παιχνίδια της EuroLeague. Επόμενος σταθμός στην καριέρα του αναμένεται να είναι το NCAA.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης:
«Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Ίθαν Αλμάνσα συμφώνησαν να τερματίσουν την θητεία του ως παίκτης για την ομάδα μας.
Δείτε ΕπίσηςΡεάλ Μαδρίτης: Ανακοίνωσε τον Μαξ Σούλγκα
Η Ρεάλ Μαδρίτης θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Ίθαν Αλμάνσα για την αφοσίωσή του κατά τη διάρκεια της σεζόν, κατά την οποία υπερασπίστηκε τη φανέλα μας, και εύχεται σε αυτόν και την οικογένειά του τα καλύτερα σε αυτό το νέο στάδιο της ζωής του».
👏 Gracias, Almansa 👏 pic.twitter.com/rlUm4vzkvZ— Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) August 20, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.