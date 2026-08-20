Ο Ίθαν Αλμάνσα αποτελεί παρελθόν από τη Ρεάλ Μαδρίτης και αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στο NCAA.

Έπειτα από έναν χρόνο παρουσίας στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ίθαν Αλμάνσα αποτελεί παρελθόν από τον ισπανικό σύλλογο.

Ο 21χρονος δεν μπόρεσε να βοηθήσει τη «βασίλισσα» την περασμένη σεζόν, αφού αγωνίστηκε μόλις σε τρία παιχνίδια της EuroLeague. Επόμενος σταθμός στην καριέρα του αναμένεται να είναι το NCAA.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης:

«Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Ίθαν Αλμάνσα συμφώνησαν να τερματίσουν την θητεία του ως παίκτης για την ομάδα μας.

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Ίθαν Αλμάνσα για την αφοσίωσή του κατά τη διάρκεια της σεζόν, κατά την οποία υπερασπίστηκε τη φανέλα μας, και εύχεται σε αυτόν και την οικογένειά του τα καλύτερα σε αυτό το νέο στάδιο της ζωής του».