Ίρβινγκ: Εμένα να ακούς και όχι τους τρελούς (vids)

Μπορεί να τον λατρεύεις, μπορεί μην τον συμπαθείς. Πάντως είναι σίγουρο πως με τον Κάιρι Ίρβινγκ δεν πλήττεις ποτέ.

Στο Μπρούκλιν θα αγωνίζεται για ακόμη μία σεζόν ο Κάιρι Ίρβινγκ, ο οποίος έβγαλε λάθος όλους όσους τόνιζαν πως η νέα αγωνιστική περίοδο θα τον βρει μακριά από τους Νετς. Παρά την έντονη φημολογία για μετακίνησή του αποφάσισε να ενεργοποιήσει την οψιόν του συμβολαίου του και να λάβει 37 εκατομμύρια δολάρια για τη σεζόν 2022/23 από τους Νετς. Η απόφαση αυτή, ήρθε λίγο μετά την είδηση πως ο 30χρονος άσος έχει ζητήσει άδεια προκειμένου να αναζητήσει έναν σταθμό για sign-and-trade. Άβυσσος η ψυχή του Uncle Drew.

«Οι κανονικοί άνθρωποι κρατούν τον κόσμο, αλλά αυτοί που τολμούν να είναι διαφορετικοί μας οδηγούν στο αύριο. Έχω πάρει την απόφασή μου να κάνω opt in. Τα λέμε το φθινόπωρο», ήταν τα λόγια του.

To Gazzetta στέκεται σε έναν ιδιαίτερο παίκτη, ένα σπουδαίο ταλέντο και εκ των κορυφαίων χειριστών μπάλας στην ιστορία του μπάσκετ που έχει γίνει πολλές φορές αντικείμενο συζήτησης με αυτά που λέει και κάνει. Οι θεωρίες συνωμοσίας στις οποίες πιστεύει, ο αγώνας που έκανε για να μην γίνει το restart του ΝΒΑ, η λίγκα που ήθελε να δημιουργήσει, η ιστορία με το εμβόλιο και το... σοκ με την παραμονή του στους Νετς. Ένα είναι σίγουρο πως με τον Κάιρι Ίρβινγκ δεν πλήτεις ποτέ.

Όταν ξεκίνησαν όλα για τον Κάιρι

Το 2017 ο Uncle Drew είχε φιλοξενηθεί στο podcast του Ρίτσαρντ Τζέφερσον και του Τσάνινγκ Φράι και είχε ρίξει τη βόμβα, υποστηρίζοντας πως η Γη είναι επίπεδη. «Σας το λέω, είναι μπροστά μας. Μας λένε ψέματα μέσα στα μούτρα μας. Η γη είναι επίπεδη».

Ενάμιση χρόνο μετά από αυτή τη δήλωση, έκρινε σωστό να ανακαλέσει. «Όταν έκανα τη συγκεκριμένη δήλωση ήταν μια περίοδος που μου άρεσαν πολύ οι θεωρίες συνωμοσίας. Όμως κατάλαβα πως ακόμη κι αν πιστεύεις κάτι τέτοιο, δεν μπορείς να βγαίνεις και να το λες έτσι εύκολα. Λυπάμαι για όλο το θόρυβο που έγινε και για όσους καθηγητές έρχονταν και μου έλεγαν πως δημιούργησα αμφιβολίες στους μαθητές τους. Απολογούμαι», ήταν τα λόγια του Κύριε Ελέησον.

Οι υπόλοιπες θεωρίες συνομωσίας

Φυσικά υπάρχουν κι άλλες θεωρίες συνομωσίας στις οποίες πιστεύει. Ο Κάιρι έχει κάνει κι άλλες δηλώσεις που έχουν σηκώσει συζήτηση, κάνοντας πολλούς ανθρώπους να αναρωτιούνται. Αρχικά ανέφερε σε Μέσο της Βοστώνης πως ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζον Κένεντι δολοφονήθηκε επειδή ήθελε να βάλει τέλος στο παγκόσμιο... καρτέλ των τραπεζών.

Επιπλέον άποψη του είναι πως η CIA προσπάθησε να προσλάβει Τζαμαϊκανούς για να δολοφονήσουν τον Μπομπ Μάρλεϊ. «Ο Μάρλεϊ προσπάθησε να φέρει τους ανθρώπους κοντά. Όλο αυτό χτίστηκε στην αγάπη και την αλήθεια και εμείς σκοτώνουμε ανθρώπους».

Η προσπάθεια να αποτρέψει το restart

Φυσικά ποιος μπορεί να ξεχάσει πως ο Ίρβινγκ ήταν μπροστάρης στην προσπάθεια να αποτρέψει τη συνέχεια της σεζόν στο ΝΒΑ. Σε αυτή την περίπτωση πάντως έδειχνε να έχει πολύ σημαντικό λόγο που το κάνει.

Ο 28χρονος σταρ των Μπρούκλιν Νετς αποφάσισε να πάρει θέση για τις ρατσιστικές εντάσεις που επικρατούσαν στις ΗΠΑ μετά την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ και για αυτόν τον λόγο διοργάνωσε conference call με 200 παίκτες του ΝΒΑ ώστε να μην αγωνιστούν στο restart.Δεν έμεινε εκεί όμως. Δημιούργησε μια νέα ομάδα παικτών παρέα με τον Έιβερι Μπράντλεϊ που έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση με επιστολή που δημοσίευσε το ESPN.

«Δεν θα το βουλώσουμε. Είμαστε μια ομάδα αντρών και γυναικών από διαφορετικές ομάδες που μπορεί να είναι αντίπαλοι, ωστόσο κάναμε περα τα... εγώ μας και τις διαφορές μας για να σιγουρέψουμε πως θα παραμείνουμε ενωμένοι και απαιτούμε ειλικρίνεια κατά τη διάρκεια αυτής της αβέβαιης εποχής», ανέφεραν στο μήνυμα τους και πρόσθεταν «ως μία καταπιεσμένη κοινότητα που βρίσκεται στο στόχαστρο για πάνω από 500 χρόνια και χρησιμοποιείται για την πνευματική ιδιοκτησία της και το ταλέντο της και δολοφονείται από τους ανθρώπους που υποτίθεται ότι πρέπει να 'μας προστατεύουν και υπηρετούν' λέμε ως εδώ»

Η επιστολή, την οποία υπογράφουν και αρκετές παίκτριες του ΝΒΑ, κλείνει ως εξής: «Ολο αυτό δεν γίνεται για τους παίκτες, αθλητές ή διασκεδαστές. Πρόκειται για ένα γκρουπ ανδρών και γυναικών που είναι ενωμένοι για την αλλαγή. Ο καθένας στον τομέα του δεν πρόκειται απλώς να το βουλώσει και να παίξει προκειμένου να αποσπαστεί από αυτό που είναι στα αλήθεια το σύστημα: Χρησιμοποίηση και κακοποίηση. Ποια είναι η ΜΕΓΑΛΗ εικόνα; Είμαστε εδώ για την ΕΝΟΤΗΤΑ και την ΑΛΛΑΓΗ».

H κίνηση για νέα λίγκα

Έκανε και άλλο ένα... τρελό. Πάλεψε για να πείσει τους παίκτες να μην κατέβουν να παίξουν και αντί για αυτό να δημιουργήσουν μια νέα λίγκα. Φυσικά αυτή η πρόταση δημιούργησε τεράστια έκπληξη στους υπόλοιπους NBAers. Πάντως σε όλα αυτά που υποστήριζε ο Ίρβινγκ τις τελευταίες μέρες, υπήρχε και αντίλογος. Και αυτός ήρθε από τους Ματ Μπαρνς και Κέντρικ Πέρκινς.

Οι δυο τους τόνισαν πως ο γκαρντ των Νετς στην αρχή ήταν θετικός για να συνεχιστεί το ΝΒΑ, αλλά άλλαξε γνώμη όταν έμαθε ότι δεν θα του επιτρεπόταν η είσοδος στην... φούσκα, αν δεν αγωνιζόταν, αφού ο ίδιος ήθελε.

Επιπλέον παλιότερα, είχε αλλάξει το όνομα του στο instagram σε Κύριε Ελέησον, αφού όπως είναι γνωστό, ο πατέρας του παίκτη των Νετς ήταν θρήσκος και έτσι επέλεξε να δώσει στον γιο του το όνομα Kyrie (Κύριε), επηρεασμένος από τη βαθιά πίστη του. Πολλοί παραξενεύτηκαν μόλις είδαν το Κύριε Ελέησον, όμως το όνομα Kyrie έχει ιστορία και ο ίδιος ο Ίρβινγκ θέλησε να το τονίσει περισσότερο.

Δεν αγωνίστηκε γιατί δεν ήθελε

“I just didn’t want to play.”

- Kyrie Irving on why he sat out tonight pic.twitter.com/gdIZsviv36 — Ballers Hype (@BallersHype) January 8, 2021

Η λίστα μεγαλώνει. Αυτά που έχει κάνει τον τελευταίο καιρό απλά δεν υπάρχουν. Μεγάλη απορία προκάλεσε σε όλους ο λόγος που ο Κάιρι Ίρβινγκ δεν αγωνίστηκε κόντρα στους Σίξερς. Ο Νας παραδέχτηκε στο ESPN πως έψαξε τον παίκτη του και απάντηση δεν πήρε ποτέ.

«Του έστειλα ένα μήνυμα, αλλά δεν πήρα απάντηση. Προφανώς τον σκέφτομαι και θέλω να είναι καλά. Είναι προσωπικό θέμα». Φυσικά ο ίδιος είχε μια απίθανη απάντηση, αφού ανέφερε πως δεν έπαιξε επειδή απλά δεν ήθελε. Αν ο Νας και οι Νετς το ανέχονται όλο αυτό, τότε εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να αμφισβητήσουμε τον Κάιρι.

Όταν εξαφανίστηκε και οι Νετς έπαθαν... πλάκα

Clearly Kyrie Irving doesn’t want to play basketball bad enough. https://t.co/xnnrs8JYvE pic.twitter.com/py19SPhXBZ — Stephen A Smith (@stephenasmith) January 13, 2021

Μετά το «δεν παίζω επειδή δεν θέλω» και την απόφαση να μην απαντήσει στον Νας που τον έψαξε, είχαμε κι άλλα. Ο Ίρβινγκ δεν επέστρεψε στο μπάσκετ και τους Νετς και τα ίχνη του είχαν χαθεί για αρκετές μέρες. Ναι, καλά διαβάσατε. Κανείς εκ των ανθρώπων των Νετς δεν ήξερε που ήταν ο παίκτης τους..

Η ομάδα του δεν είχε ιδέα που είναι και γιατί δεν παίζει, ενώ όλο αυτό έληξε με πρόστιμο 50.000 δολαρίων, ενώ συνολικά έχασε 870.000 δολάρια. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, το ΝΒΑ ξεκίνησε έρευνα, σύμφωνα με το πρωτόκολλο υγείας, αφού ο Καϊρί Ίρβινγκ εμφανίστηκε σε πάρτι δίχως μάσκα, την περίοδο της... εξαφάνισης.

Όλα αυτά που έγιναν με τον Uncle Drew έβγαλαν από τα ρούχα του και τον δημοσιογράφο Στίβεν Σμιθ που είπε πως ο παίκτης πρέπει να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Tέλος ήρθαν να προστεθούν κι άλλα σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι Αμερικάνοι. Υπήρχαν και δημοσιεύματα που αναφέρουν πως εξαφανίστηκε για να σαμποτάρει ενδεχόμενη ανταλλαγή του στους Ρόκετς!

Η άρνηση για το εμβόλιο

Ο Κάιρι Ίρβινγκ επέλεξε να μην εμβολιαστεί κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν, αφήνοντας την ομάδα του χωρίς έναν σπουδαίο παίκτη για τους μεγάλους στόχους που είχαν βάλει στο ξεκίνημα της σεζόν. Είναι δικαίωμα κάθε ανθρώπου να επιλέξει αν θα κάνει το εμβόλιο ή όχι, όμως στην περίπτωση των Νετς, χάλασε όλη η σεζόν τους. Δεν μπόρεσαν ποτέ να βρουν χημεία με την απουσία του Uncle Drew και μπορεί να πρόλαβε να αγωνιστεί στα playoffs, αλλά το Μπρούκλιν παρουσίασε κακή εικόνα και σκουπίστηκε από τους Σέλτικς με 4-0.

Τον Οκτώβρη του 2021 είχε πει για το εμβόλιο: «Όχι, δεν αποσύρομαι. Δεν πρόκειται να αφήσω το παιχνίδι με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει ακόμα τόση πολλή δουλειά που έχω να κάνω, αλλά και να εμπνεύσω δεκάδες νέους που ξέρω πως θέλω να γίνουν καλύτεροι από μένα. Ανυπομονώ να σας αντιμετωπίσω όλους σε αυτό το επίπεδο. Κανείς δεν μπορεί να αφαιρέσει τη δύναμη από πάνω μου και να μιλάω για τις απόψεις μου. Μην πιστέψετε πως θα αποσυρθώ. Μην πιστέψετε πως θα εγκαταλείψω το παιχνίδι για ένα εμβόλιο και μία απόφαση. Μην πιστέψετε τίποτα από αυτά τα σκ@τά«.

Τον Γενάρη του 2022 ξαναχτύπησε με νέες δηλώσεις: «Δεν πρόκειται να αλλάξει απλά επειδή συνέβη κάτι στη ζωή του ΝΒΑ. Μου το επισημαίνουν ως πιο σημαντικό από ό,τι συμβαίνει στον πραγματικό κόσμο. Απλά δεν συμβαίνει με μένα. Ξαναλέω πως, σέβομαι την απόφαση του κανεός και δεν θα προσπαθήσω να τον μεταπείσω για αυτή ή οτιδήποτε άλλο. Απλά παραμένω σταθερός στα πιστεύω μου. Παρότι λοιπόν αντιμετωπίζουμε ένα θέμα με τον Κεβ αυτή τη στιγμή, ξέρω πως προστατεύομαι από τον οργανισμό, από τους συμπαίκτες μου κι όλους τους γιατρούς με τους οποίους έχω συνομιλήσει.

Φέρατε το θέμα του εμβολιασμού στο παιχνίδι του μπάσκετ. Ζω το μεγαλύτερος κομμάτι της ζωής μου μακριά από αυτό. Οπότε όταν λέω πως δεν εμβολιάζομαι και κάνω μία επιλογή για τη ζωή μου, με κάποιον τρόπο το περιπλέκονται τα δύο αυτά πράγματα. Είναι όχι, αδελφέ. Ζούμε σε έναν πραγματικό κόσμο. Είναι σπουδαίο που μπορώ να κάνω αυτό που κάνω. Νιώθω ευγνώμον για την ευκαιρία. Λατρεύω να βρίσκομαι με τους συμπαίκτες μου και να παίζω για τους Νετς, αλλά βρέθηκα αρκετό καιρό μακριά από όλους και είχα τη δυνατότητα να σκεφτώ για αυτό. Να το επεξεργαστώ και να πάρω την απόφαση μου. Να μείνω δυνατός και πιστός σε αυτήν και να καταλάβω τους ανθρώπους που συμφωνούν ή όχι μαζί μου.

Εύχομαι να αλλάξουν οι καταστάσεις και να εξελιχθούν διαφορετικά. Όχι για μένα, αλλά για όλους αυτούς που έμειναν ανεμβολίαστοι και απολύθηκαν από τις δουλειές τους και αυτό συνεχίζεται καθημερινά. Δεν σχετίζονται όλα γύρω από μένα».

Λέικερς... ημίχρονο, Νετς τελικό

Brooklyn Nets star Kyrie Irving is opting into his $37 million player option for the 2022-23 season, @TheAthletic @Stadium has learned. Irving is bypassing on multiple opt-in and trade scenarios to fulfill his four-year commitment to the Nets and Kevin Durant. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 27, 2022

Και πάμε και στο πιο πρόσφατο. ΛεΜπρόν Τζέιμς και Κάιρι Ίρβινγκ ήρθαν σε επαφή με σκοπό να συνεργαστούν ξανά στους Λέικερς μετά την κοινή τους θητεία στο Κλίβελαντ. Eκεί όπου όλα έδειχναν πως θα συνεχίσει την καριέρα του στο LA, αφού η μοναδική ομάδα με μεγάλο ενδιαφέρον για τον παίκτη ήταν οι Λέικερς μετά την άρνηση των Νετς να του δώσουν max συμβόλαιο, o Uncle Drew τους άφησε πάλι όλους άφωνους.

Κόντρα σε όσα τον ήθελαν να αποχωρεί από τους Νετς, ο Κάιρι Ίρβινγκ αποφάσισε την παραμονή του στην ομάδα ενεργοποιώντας την οψιόν της τέταρτης σεζόν που θα του αποφέρει ένα ποσό κοντά στα 37 εκατομμύρια.

«Οι κανονικοί άνθρωποι κρατούν τον κόσμο, αλλά αυτοί που τολμούν να είναι διαφορετικοί μας οδηγούν στο αύριο. Έχω πάρει την απόφασή μου να κάνω opt in. Τα λέμε το φθινόπωρο» φαίνεται πως είπε παρόλα αυτά ο Uncle Drew επιβεβαιώνοντας την παραμονή του στο ρόστερ του Στιβ Νας.