Αργυρός: Απόλαυσε από κοντά το Νετς-Νικς και αποθεώθηκε στο Barclays Center (vid)
«Τρέλανε κόσμο» ο Κωνσταντίνος Αργυρός το Σάββατο 22 Νοέμβρη στις ΗΠΑ με τη εμφάνιση του στο Μπρούκλιν, χαρίζοντας όμορφες στιγμές στους ομογενείς που βρέθηκαν στο Barclays Center.
O Έλληνας τραγουδιστής πήρε γεύση και από ματς ΝΒΑ, αφού βρέθηκε ξανά στο γήπεδο των Νετς για να παρακολουθήσει από κοντά το ματς κόντρα στους Νικς, με τη Νέα Υόρκη να επικρατεί με 113-100.
Όταν η κάμερα του γηπέδου τον έπιασε και τον έδειξαν στη γιγαντοοθόνη να φορά ζακέτα των Νετς, το κοινό άρχισε να χειροκροτεί σε μια πολύ όμορφη στιγμή.
Δείτε το video με τον Αργυρό
