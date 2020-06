Ίρβινγκ: Δημιούργησε ομάδα παικτών που εναντιώνεται στο restart του ΝΒΑ! (pic)

Δεν φαίνεται να σταματά τον αγώνα του ο Uncle Drew.

Ο Κάιρι Ίρβινγκ έχει εκφραστεί ανοιχτά για την συνέχεια της σεζόν του ΝΒΑ, τονίζοντας πως δεν είναι σωστό να τελειώσει το πρωτάθλημα.

Αυτή τη φορά δημιούργησε μια νέα ομάδα παικτών παρέα με τον Έιβερι Μπράντλεϊ που έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση.

«Δεν θα το βουλώσουμε. Είμαστε μια ομάδα αντρών και γυναικών από διαφορετικές ομάδες που μπορεί να είναι αντίπαλοι, ωστόσο κάναμε περα τα... εγώ μας και τις διαφορές μας για να σιγουρέψουμε πως θα παραμείνουμε ενωμένοι και απαιτούμε ειλικρίνεια κατά τη διάρκεια αυτής της αβέβαιης εποχής», ανέφεραν στο μήνυμα τους.

Συνεχίζει να αντιδρά ο Ίρβινγκ: «Δεν υποστηρίζω την επιστροφή στην δράση» (pic)

Θέλουν να θίξουν θέματα όπως το restart του ΝΒΑ, αλλά και τα όσα γίνονται στις ΗΠΑ μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό. Στέκονται στον αριθμό των κρουσμάτων στην περιοχή της Φλόριντα, την... απομόνωση στο Ορλάντο αλλά και το θέμα ασφάλειας των παικτών αν βρεθούν θετικοί στον ιό ή τραυματιστούν.

Story with @Malika_Andrews: With Kyrie Irving and Avery Bradley leading the way, a coalition of NBA players tell ESPN: “We are truly at an inflection point in history where as a collective community we can band together – unify - and move as one.” https://t.co/waMYanEOBE

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 15, 2020