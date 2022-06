ΛεΜπρόν Τζέιμς και Κάιρι Ίρβινγκ ήρθαν σε επαφή με σκοπό να συνεργαστούν ξανά στους Λέικερς μετά τους Καβς.

Η ιστορία του ΛεΜπρόν Τζέιμς με τον Κάιρι Ίρβινγκ έχει πολλά επεισόδια και αρκετό παρασκήνιο και με αυτούς τους δύο δεν πλήττεις ποτέ. Το 2016 παρέα κατέκτησαν το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία του Κλίβελαντ, κάνοντας πράματα και θάματα στους τελικούς κόντρα στους Γουόριορς σε μια απίθανη ανατροπή από 3-1 σε 3-4.

Η σχέση τους πέρασε από σαράντα κύματα, αφού τον Ιούλη του 2017, ο Uncle Drew απαίτησε ανταλλαγή από τους Καβς, με τα δημοσιεύματα τότε να λένε πως θέλει να πάρει περισσότερη προσοχή και παραπάνω credits που δικαιούται και δεν αντέχει άλλο να είναι στη σκιά του ΛεΜπρόν Τζέιμς. Τελικά ο εντυπωσιακός γκαρντ πήγε στη Βοστώνη στις 22 Αυγούστου του 2017 και από τότε οι δυο τους δεν ξαναέσμιξαν.

Σύμφωνα με τον Marc Stein, οι δύο ηγέτες των Καβς το 2016 μπορούν να ξανασμίξουν φέτος στο Λος Άντζελες για χάρη των Λέικερς. Ο γνωστός insider και δημοσιογράφος αναφέρει πως ο Ίρβινγκ ήρθε σε επαφή με τον Βασιλιά με σκοπό να συζητήσουν μια πιθανή επανασύνδεση στο LA, θέλοντας να δημιουργήσουν ξανά ομάδα που θα χτυπήσει τον τίτλο.

Πάντως ο Uncle Drew έχει option ανανέωσης αξίας 36,9 εκατ. δολαρίων με το Μπρούκλιν και δεν θα πρέπει να την αποδεχθεί για να γίνει free agent και να ανοίξει ο δρόμος στους λιμνάνθρωπους, οι οποίοι πρέπει να βρουν τι θα κάνουν και με τον Ράσελ Γουέστμπρουκ που δεν έκανε καλή χρονιά και υπάρχουν πολλές φήμες για αποχώρηση. Nα προσθέσουμε πως οι συζητήσεις ανάμεσα στον Ίρβινγκ και τους Νετς βρίσκονται σε αδιέξοδο, σύμφωνα με το Athletic.

Report: “There are credible rumblings in circulation that Irving, for starters, has indeed had some recent contact with Lakers star LeBron James, his former Cleveland teammate, to presumably discuss a potential reunion in Hollywood,” via @TheSteinLine



