Νετς: Το απίθανο triple double του «πύργου» Κλάξτον και το κράξιμο σε συμπαίκτη για ένα ριμπάουντ
Μπορεί οι Νετς να χρειάζονται ένα... θαύμα και φέτος για να μπουν στα playoffs της Ανατολής βάση της ποιότητας που υπάρχει στην περιφέρεια, αλλά έχουν κάνει ορισμένες εντυπωσιακές νίκες φέτος. Όπως αυτή που πέτυχαν τα ξημερώματα του Σαββάτου κόντρα στους Σέλτικς για το NBA Cup.
Ένας από τους κορυφαιούς παίκτες στο ρόστερ ειναι και ο πύργος τους, ο Νίκολας Κλάξτον που κόντρα στη Βοστώνη πραγματοποίησε το πιο ολοκληρωμένο ματς της καριέρας του. Για πρώτη φορά τελείωσε ένα ματς με triple double, αφού είχε 18 πόντους με 12 ασίστ και 11 ριμπάουντ.
Φοβερή επίπεδο οι 12 ασίστ για σέντερ, ειδικά αν δεν είσαι ο Γιόκιτς ή ο Σενγκούν.
Μάλιστα ο Κλάξτον έκλεψε την παράσταση στο ξεκίνημα του ματς, αφού διεκδικήσε ένα ριμπάουντ με τον συμπαίκτη του, Μάικλ Πόρτερ και όταν το έχασε, του τα... έψαλλε. Τα ριμπάουντ είναι σημαντικά για κάθε ψηλό!
“I GOT IT! I GOT IT! GODAMN! GODAMN MIKE!”— Hoop Central (@TheHoopCentral) November 22, 2025
— Nic Claxton really wanted this rebound, but MPJ intervened. 🤣🤣🤣
(via @MrBuckBuckNBA)
pic.twitter.com/EQ2PzsHPOa
