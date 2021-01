Ο Καϊρί Ίρβινγκ επιστρέφει! Και το Σάββατο θα είναι στη διάθεση του προπονητή του, Στιβ Νας, αρκεί να συνεχίσει να έχει αρνητικά τεστ κορονοϊού! Όπως όλα δείχνουν, η επιστροφή του στους αγώνες των Νετς μπορεί να γίνει ακόμη και στο ματς με τους Ορλάντο Μάτζικ τα ξημερώματα της Κυριακής (17/1, 01:00). Ο Ίρβινγκ δέχτηκε πρόστιμο $50.000 για παραβίαση του πρωτόκολλου, πηγαίνοντας στο πάρτι που διοργάνωσε η αδερφή του.

Παράλληλα, ο γκαρντ των Νετς θα χάσει $816.898 από το παχυλό συμβόλαιό του, για τους δύο αγώνες που έχασε την περασμένη εβδομάδα! Αν απουσιάσει και από άλλα παιχνίδια, αναμένεται να χάνει για κάθε αγώνα $400.000.

Irving will have to forfeit the salary for the games he missed in a five day quarantine, which ends Saturday, the league says. https://t.co/cig2FhmZiU

— Malika Andrews (@malika_andrews) January 15, 2021