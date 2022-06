Κόντρα σε όσα τον ήθελαν να αποχωρεί από τους Νετς, ο Καϊρί Ίρβινγκ αποφάσισε την παραμονή του στην ομάδα ενεργοποιώντας την οψιόν της τέταρτης σεζόν που θα του αποφέρει ένα ποσό κοντά στα 37 εκατομμύρια.

Στο Μπρούκλιν θα αγωνίζεται για ακόμη μία σεζόν ο Καϊρί Ίρβινγκ, ο οποίος παρά την έντονη φημολογία για μετακίνησή του αποφάσισε να ενεργοποιήσει την οψιόν του συμβολαίου του και να λάβει 37 εκατομμύρια δολάρια για τη σεζόν 2022/23 από τους Νετς. Η απόφαση αυτή, ήρθε λίγο μετά την είδηση πως ο 30χρονος άσος έχει ζητήσει άδεια προκειμένου να αναζητήσει έναν σταθμό για sign-and-trade.

«Οι κανονικοί άνθρωποι κρατούν τον κόσμο, αλλά αυτοί που τολμούν να είναι διαφορετικοί μας οδηγούν στο αύριο. Έχω πάρει την απόφασή μου να κάνω opt in. Τα λέμε το φθινόπωρο» φαίνεται πως είπε παρόλα αυτά ο Uncle Drew επιβεβαιώνοντας την παραμονή του στο ρόστερ του Στιβ Νας. Η είδηση έγινε γνωστή από τον έγκυρο δημοσιογράφο Σαμς Τσαράνια και τάραξε τα...νερά των τελευταίων ημερών.

Θυμίζουμε πως ΛεΜπρόν Τζέιμς και Κάιρι Ίρβινγκ ήρθαν σε επαφή νωρίτερα με σκοπό να συνεργαστούν ξανά στους Λέικερς μετά την κοινή τους θητεία στο Κλίβελαντ, ενώ από την πλευρά τους οι Νετς είχαν ξεκαθαρίσει δεν σκοπεύουν να του προσφέρουν max συμβόλαιο. Ο Ίρβινγκ μπορεί τώρα να υπογράψει επέκταση με τους Νετς ή αν οι δύο πλευρές δεν μπορούν να συμφωνήσουν για τη μακροπρόθεσμη συμφωνία που επεδίωκε ο ίδιος, μπορεί να γίνει unrestricted free agent το επόμενο καλοκαίρι.

Kyrie Irving: “Normal people keep the world going, but those who dare to be different lead us into tomorrow. I’ve made my decision to opt in. See you in the fall. A11even.” https://t.co/rpiS8YkSZI