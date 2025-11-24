Οι Τορόντο Ράπτορς συνεχίζουν με... σπασμένα τα φρένα κερδίζοντας και τους Νετς με 119-109, ενώ οι Χοκς ξεπέρασαν δύσκολα το εμπόδιο των Χόρνετς με 113-110.

Τορόντο Ράπτορς - Μπρούκλιν Νετς 119-109

Στην 11η νίκη τους στα 12 τελευταία τους παιχνίδια έφτασαν οι Τορόντο Ραπτορς, οι οποίοι παράλληλα μετρούν και επτά συνεχόμενες! «Θύμα» της ομάδας του Καναδά ήταν οι Μπρούκλιν Νετς, τους οποίους και κέρδισαν στο... ρελαντί με 119-109. Οι Ράπτορς είχαν οκτώ παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, δείγμα της πληθωρικότητας που είχαν στο παρκέ. Συγκεκριμένα ήταν οι Μπαρνς (17π.), Γουόλτερ (16π.), Μπάρετ (16π.), Ίνγκραμ (14π.), Κουίκλι (13π.), Ντικ (12π.), Μαμουκελασβίλι (12π.) και Σιντ (11π.) Για τους Μπρουκλιν Νετς που έχουν μόλις 3-13 ρεκόρ τη φετινή χρονιά, ξεχώρισαν οι Μάρτιν (26π.) οι Πόρτερ Τζούνιορ (25π.) και Κλόουνι (22π.)

Τα δωδεκάλεπτα: 34-28, 65-58, 87-82, 119-109.

Ατλάντα Χοκς - Σάρλοτ Χόρνετς 113-110

Με τον Τζέιλεν Τζόνσον να αγγίζει το triple double έχοντας 28 πόντους, 11 ασίστ και 8 ριμπάουντ, οι Ατλάντα Χοκς δυσκολεύτηκαν μέχρι να επικρατήσουν των Σάρλοτ Χόρνετς με 113-110. Οι γηπεδούχοι έφτασαν στο 11-7 ρεκόρ ενώ ξεχώρισαν επίσης οι Αλεξάντερ-Γουόκερ (23π.), Ντάνιελς (22π.) και Οκόνγκβου (20π). Για την ομάδα της Σάρλοτ που έχει 4-13 ρεκόρ και 1-8 μακριά από την έδρα της, ο Κνούπελ πέτυχε 28 πόντους με 7/11 τρίποντα, ενώ οι Σέξτον και Μπρίτζες πρόσθεσαν από 22 και 21 πόντους αντίστοιχα.

Τα δωδεκάλεπτα: 28-25, 53-55, 92-88, 113-110.