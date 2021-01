Το σίριαλ «Καϊρί Ίρβινγκ» θα έχει ακόμη πολλά επεισόδια. Τα περισσότερα θα αφορούν την απουσία του. Ο Ιρβινγκ εμφανίστηκε σε ένα πάρτι μαζί με την αδερφή του, Άσια, έχοντας χάσει τέσσερα συνεχόμενα ματς των Μπρούκλιν Νετς για προσωπικούς λόγους! Το ΝΒΑ, όπως και στην περίπτωση του Τζέιμς Χάρντεν, πρόκειται να ξεκινήσει έρευνα για την «υπόθεση Ίρβινγκ», αφού παραβιάζει το πρωτόκολλο υγείας.

Το μόνο σίγουρο είναι πως ο Ίρβινγκ, ακόμη και αν λύσει το προσωπικό πρόβλημά του, δεν πρόκειται να επιστρέψει αυτή την εβδομάδα στις υποχρεώσεις των Νετς! Ο Ίρβινγκ δεν θα αγωνιστεί στο αποψινό ματς απέναντι στους Νάγκετς (02:30), ενώ αναμένεται να χάσει και τους αγώνες απέναντι σε Νικς και Ορλάντο.

Sources with @Malika_Andrews: As the NBA is expected to begin examining online videos circulating of a maskless Kyrie Irving at a family birthday party, there’s no belief that he will return to the Brooklyn Nets lineup this week.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 12, 2021