Οι Λέικερς δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για την απόκτηση του Κάιρι Ίρβινγκ και βρίσκονται στην... pole position.

ΛεΜπρόν Τζέιμς και Κάιρι Ίρβινγκ ήρθαν σε επαφή με σκοπό να συνεργαστούν ξανά στους Λέικερς μετά την κοινή τους θητεία στο Κλίβελαντ. Από την πλευρά τους οι Νετς δεν σκοπεύουν να max συμβόλαιο στον Uncle Drew.

Αυτό κάνει αρκετές ομάδες να παρακολουθούν την περίπτωση ενός εκ των κορυφαίων ντριμπλέρ στην ιστορία του ΝΒΑ. Όμως σύμφωνα με τον έγκυρο Άντριαν Βοϊναρόφσκι η μοναδική ομάδα με μεγάλο ενδιαφέρον για τον παίκτη είναι οι Λέικερς. Κλίπερς, Μάβερικς και Σίξερς έχουν βγει εκτός διεκδίκησης, ενώ πολύ μικρή είναι η περίπτωση να γίνει παίκτης των Χιτ.

Να θυμίσουμε πως ο Ίρβινγκ είχε αποχωρήσει από τους Καβς το 2017, αφού σύμφωνα με δημοσιεύματα, ήθελε να πάρει περισσότερη προσοχή και παραπάνω credits που δικαιούται και δεν άντεχε άλλο να είναι στη σκιά του ΛεΜπρόν και να αποτελεί πάντα το δεύτερο βιολί.

Adrian Wojnarowski on ESPN: The only team with “actual interest” in Kyrie Irving is the Lakers. The Clippers, Mavs, and 76ers are out, and Miami is showing little interest. pic.twitter.com/lvfpOE6Q62