Ο Καντέρ τα έβαλε και με τον Λιν: «Αηδιαστικό να γυρνάς την πλάτη στην πατρίδα σου»!

Αφού προηγουμένως επιτέθηκε στον Μάικλ Τζόρνταν, τον ιδιοκτήτη των Νετς και τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, αυτή τη φορά ο Ενές Καντέρ τα έβαλε με τον Τζέρεμι Λιν, κατηγορώντας τον ότι γύρισε την πλάτη στην Ταϊβάν και τους συμπατριώτες του!

Ο Ενές Καντέρ έχει... απασφαλίσει και σχολιάζει στο Twitter ζητήματα που σχετίζονται με τις κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις, αφήνοντας στην άκρη το μπασκετικό κομμάτι.

Ο Τούρκος σέντερ των Σέλτικς, ο οποίος άλλαξε πρόσφατα το όνομά του σε Freedom και πήρε την αμερικανική υπηκοότητα δηλώνοντας περήφανος ως Αμερικανός, δεν διστάζει να τα βάζει με «γίγαντες», εκφράζοντας τη γνώμη του έστω κι αν απέναντί του έχει την Κίνα ή τον Μάικλ Τζόρνταν!

Πρόσφατα αναφέρθηκε στον ΛεΜπρόν Τζέιμς, εξηγώντας πως «τα χρήματα είναι πάνω από την ηθική για τον Βασιλιά» ενώ ζήτησε από τους διοργανωτές των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων να πάρουν τη διοργάνωση από την Κίνα, για χάρη της τενίστριας Σουάι Πενγκ. Όσον αφορά τον Τζόρνταν, δήλωσε πως το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι οι πωλήσεις των παπουτσιών του ενώ χαρακτήρισε τον ιδιοκτήτη των Νετς ως δειλό και μαριονέτα της κινεζικής κυβέρνησης!

Αυτή τη φορά ο Καντέρ τα έβαλε με τον Τζέρεμι Λιν τον 33χρονο πρώην ΝΒΑer που πλέον αγωνίζεται στην Κίνα με τους Ντακς του Πεκίνου, έχοντας καταγωγή από την Κίνα και την Ταϊβάν: «Ντροπή σου Τζέρεμι Λιν! Δεν σου έφταναν τα βρώμικα χρήματα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας που σε ταΐζουν για να μείνεις σιωπηλός; Πόσο αηδιαστικό είναι να γυρνάς την πλάτη σου απέναντι στην πατρίδα σου και τους συμπατριώτες σου; Στήριξε την Ταϊβάν! Σταμάτα να υποκύπτεις στο χρήμα και τη δικτατορία. Οι αξίες πάνω από το χρήμα, αδελφέ».

Shame on you @JLin7



Haven’t you had enough of that Dirty Chinese Communist Party money feeding you to stay silent?



How disgusting of you to turn your back against your country & your people.



Stand with Taiwan!

Stop bowing to money & the Dictatorship.



Morals over Money brother