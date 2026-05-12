Πιρς: «Οι Νικς θα προηγούνται με 3-0 στους τελικούς ΝΒΑ και θα χάσουν 4 ματς στη σειρά!»

Ο Πολ Πιρς μίλησε για τους Νικς και τα όσα είπε θα κάνουν έξαλλο τον κόσμο της ομάδας της Νέας Υόρκης.

Αποτελούσε έναν εκ των πιο clutch παικτών της λίγκας όσο έπαιζε, ενώ το παρατσούκλι του (Truth) τα λέει όλα για τον τρόπο που λειτουργούσε στις δύσκολες στιγμές. Κορυφαία στιγμή στην καριέρα του ο τίτλος του 2008 με τους Σέλτικς, τότε που αναδείχθηκε και MVP τελικών.

Ο Πολ Πιρς πλέον κάνει τις αναλύσεις του και βρέθηκε στο No Fouls Given. Στάθηκε στους Νικς και τα λόγια του σίγουρα θα εκνεύρισαν τους φίλους της Νέας Υόρκης.

«Θα επέστρεφαν οι δεινόσαυροι στη Γη. Θα δούμε τον Ιησού να περπατάει κάτω από το Crenshaw. Δηλαδή, έλα τώρα, οι Νικς δεν κερδίζουν τίποτα, αδερφέ. Σταμάτα. Το κάνουν αυτό κάθε χρόνο. Δεν το κάνω εγώ τρολάρισμα, η Νέα Υόρκη το κάνει αυτό κάθε χρόνο. Ενθουσιάζουν τους πάντες και λένε ότι θα το κερδίσουμε παρελαύνοντας στους δρόμους, και τους απογοητεύουν όλους. Το κάνουν κάθε χρόνο. Σου υπόσχομαι ότι το έχω δει αυτό τα τελευταία 25 χρόνια. Σίγουρα θα χάσουν από το Ντιτρόιτ ή θα προηγηθούν με 3-0 στους τελικούς και θα χάσουν 4 συνεχόμενα παιχνίδια, θα είναι κάτι καταστροφικό.», ανέφερε ο άλλοτε ηγέτης της Βοστώνης που μαζί με Κέβιν Γκαρνέτ οδήγησαν τους Σέλτικς στο πρωτάθλημα του 2008.