Οι Σέλτικς δείχνουν να είναι σε καλή θέση για την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο σύμφωνα με στοιχηματική.

Στις αρχές του Απρίλη είχε γίνει γνωστό πως η κορυφαία λίγκα του πλανήτη ήθελε να διαλευκάνει την κατάσταση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς. Το NBA είχε αποφασίσει να διεξάγει έρευνα γύρω από τη διαχείριση του Έλληνα σταρ από το Μιλγουόκι και την απουσία του από τα παιχνίδια.

Ο «Greek Freak» έχει εκφράσει με κάθε τρόπο τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός πώς δεν έπαιζε όντας έτοιμος, ενώ σε δηλώσεις του εμφανίστηκε πολύ δυσαρεστημένος κάνοντας λόγο για προσβλητική συμπεριφορά από τους Μπακς.

Το NBA αποφάσισε να κλείσει την έρευνα για την απουσία του Γιάννη από τα ματς των Μπακς. Πάντως συνεχίζουν να υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα που θέλουν τον Έλληνα σταρ εκτός Μιλγουόκι τη νέα σεζόν.

Σύμφωνα με το Polymarket, οι Σέλτικς αυτή τη στιγμή είναι φαβορί να τον αποκτήσουν με 21%. Στο 19% το να μείνει στους Μπακς, ενώ στο 18% ακολουθεί το Ντάλας. Την πεντάδα κλείνουν οι Γουίζαρντς και οι Μάτζικ.

Αναμένεται σπουδαία μάχη για τον Greek Freak που είναι πολύ πιθανό η νέα σεζόν να τον βρει σε άλλη ομάδα και να ξεκινήσει μια καινούρια σελίδα στη σπουδαία καριέρα του.