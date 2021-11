Καντέρ εναντίον Λεμπρόν: «Τα χρήματα πάνω από την ηθική για τον βασιλιά»

Ο σέντερ των Σέλτικς εμφανίστηκε στα social media με νέα... επίθεση, βάζοντας στο στόχαστρο τον Λεμπρόν Τζέιμς που σύμφωνα με εκείνον βάζει τα λεφτά πάνω από τις ηθικές αξίες.

Ο Ενές Καντέρ είναι αρκετά ενεργός στα social media, μέσω των οποίων κατά καιρούς ρίχνει... πυρά για όσα φαίνεται να μην ταιριάζουν στη δική του λογική.

Αυτή τη φορά, αφορμή στάθηκε μία σειρά αθλητικών με την υπογραφή του Λεμπρόν Τζέιμς που έβγαλαν εκτός εαυτού τον Καντέρ, ο οποίος υποστηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και μιλάει υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Συγκεκριμένα, λέει: «Τα χρήματα υπερτερούν της ηθικής για τον Βασιλιά. Είναι θλιβερόι και αηδιαστικό πως αυτοί οι αθλητές προσποιούνται πως νοιάζονται για την κοινωνική δικαιοσύνη.

Πραγματικά ακολουθούν την τακτική του «σκάσε και... παίξε μπάσκετ» όταν το λέει το Μεγάλο Αφεντικό. Εσύ "εκπαιδεύτηκες" για το εργαστήριο σκλάβων που έφτιαξαν τα παπούτσια σου ή αυτό το κομμάτι δεν υπήρχε στην έρευνά σου;»

Money over Morals for the “King” 👑



Sad & disgusting how these athletes pretend they care about social justice



They really do “shut up & dribble” when Big Boss 🇨🇳 says so



Did you educate yourself about the slave labor that made your shoes or is that not part of your research? pic.twitter.com/YUA8rGYeoZ