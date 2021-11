Καντέρ για ιδιοκτήτη Νετς: «Δειλός και μαριονέτα της κινέζικης κυβέρνησης»

Ο Ενές Καντέρ έριξε τα βέλη του προς τον ιδιοκτήτη των Νετς, Τζο Τσάι.

Αυτή τη φορά ο Τούρκος σέντερ δεν ασχολήθηκε με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Ενές Καντέρ τα έβαλε με τον ιδιοκτήτη των Νετς, Τζο Τσάι, χαρακτηρίζοντας τον «μαριονέτα της κινέζικης κυβέρνησης».

«Ο ιδιοκτήτης των Νετς, Τζο Τσάι, είναι δειλός και μαριονέτα της κινεζικής κυβέρνησης. Το να είσαι κατά του κομμουνιστικού κόμματος της Κίνας δεν σημαίνει πως είσαι κατά των Ασιατών. Είναι πιθανό να είσαι κατά του μίσους κατά των Ασιατών και να ορθώνεις ανάστημα απέναντι στο κομμουνιστικό κόμμα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι δυτικές αξίες, αλλά παγκόσμιες», ήταν τα λόγια του Καντέρ.

Tις τελευταίες μέρες έχει εξαπολύσει επίθεση σε Μάικλ Τζόρνταν και ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Δείτε την ανάρτηση του

The owner of @brooklynNets@joetsai1999 is a coward & puppet of the Chinese gov’t.



Being anti-CCP does NOT mean being anti-Asian



It's possible to #StopAsianHate & to stand up against the CCP



Human rights are not "western" values, they are UNIVERSAL values!



Spineless Joe Tsai