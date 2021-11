Ενές Καντέρ: Ένας άνθρωπος τα βάζει με «γίγαντες» (vid)

Ο Ενές Καντέρ υψώνει τη φωνή του για όσους δεν μπορούν να μιλήσουν στο Θιβέτ και στο Χονγκ Κονγκ. Υψώνει το ανάστημά του απέναντι σε έναν κολοσσό, όπως είναι η Κίνα.

Η φωνή του είναι στεντόρεια. Ο Ενές Καντέρ δεν σκοπεύει να το... βουλώσει. Θα μιλάει για εκείνους που δεν έχουν φωνή. Για εκείνους που δεν μπορούν να μιλήσουν. Και για εκείνους που μιλούν, αλλά δεν ακούγονται.

Ο Τούρκος σέντερ των Μπόστον Σέλτικς έχει αφήσει στην άκρη τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τα έχει... βάλει με την Κίνα!

Για τα δικαιώματα των ανθρώπων στο Χονγκ Κονγκ και το Θιβέτ. Για να καταδείξει τις προθέσεις του ο Καντέρ χρησιμοποιεί μία σειρά από αθλητικά υποδήματα.

Τι κάνει με αυτά; Η εταιρεία που τον προμηθεύει με παπούτσια λαμβάνει τις παραγγελίες του και κατόπιν τα υποδήματα καταλήγουν σε έναν καλλιτέχνη, ο οποίος τα χρησιμοποιεί ως... καμβά για να αποτυπώσει όσα ζητάει ο Καντέρ.

Και το αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό.

Στους αγώνες των Σέλτικς, είτε ο Καντέρ παίζει, είτε όχι, κάνουν την εμφάνισή τους σημαίες του Θιβέτ και πλακάτ ευχαριστίας προς τον Τούρκο για όσα κάνει.

Τα παπούτσια δεν πρόκειται να μείνουν για πολύ στην κατοχή του Καντέρ. Η ομάδα που τον περιβάλλει έχει στο μυαλό της την πώλησή τους, με σκοπό να χρήματα να προσφερθούν σε φιλανθρωπίες. Ή στην ενίσχυση των κατοίκων του Θιβέτ και του Χονγκ Κονγκ.

Αυτή τη στιγμή ο Καντέρ δέχεται καθημερινά δεκάδες αιτήματα για να μιλήσει σε κάποιο Μέσο Ενημέρωσης. Μόνο τα τελευταία 24ώρα έχουν απορριφθεί δημοσιογραφικά «μεγαθήρια», όπως το CNN, το FOX News και η Wall Street Journal!

Ο 29χρονος θέλει να μιλάει αποκλειστικά στα βίντεο - φορώντας και μπλούζες, πάνω στις οποίες περνάει το μήνυμά του - που ετοιμάζει και «ανεβαίνουν» στις πλατφόρμες των social media. Εκεί θεωρεί ότι έχει μεγαλύτερη απήχηση.

Όπως σας είπαμε παραπάνω, στο στόχαστρό του έχει μπει η Κίνα. «Ο αδίστακτος δικτάτορας Γινγκ Πινγκ και το Κομμουνιστικό Κινεζικό Κόμμα, ακούστε με δυνατά και καθαρά: Το Χονγκ Κονγκ θα ελευθερωθεί. Σε όλους τους κατοίκους του Χονγκ Κονγκ που παρακολουθούν, σας παρακαλώ να γνωρίζετε ότι είμαι στο πλευρό σας. Δεν είστε Κινέζοι, δεν είστε Βρετανοί, είστε κάτοικοι του Χονγκ Κονγκ», ήταν ένα από τα τελευταία μηνύματά του.

Το κόστος είναι προσωπικό για τον Καντέρ. Έτσι και αλλιώς, καθημερινά εξακολουθεί να δέχεται απειλές για τη ζωή του. Μία ή περισσότερες παραπάνω, δεν πρόκειται να αλλάξουν κάτι.

Ο Καντέρ δεν δέχεται μόνο απειλές. Αλλά και ευχαριστίες. Αυτό του δίνει δύναμη για να συνεχίζει να... φθείρει τον εαυτό του. Πρόσφατα στα χέρια του έφτασαν δύο επιστολές. Η μία είναι απ' την Αμερικανική Ένωση Ουιγούρων (μία τουρκογενείς εθνοτική ομάδα που ζει στην Ανατολική και κεντρική Ασία) και από τη εξορισμένη Βουλή του Θιβέτ.

Ο Καντέρ δεν σταματάει να μιλάει για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που θα γίνουν τον Φεβρουάριο του 2022 στο Πεκίνο. Και ότι πρέπει να αφαιρεθούν από μία χώρα που καταπιέζει και βασανίζει ανθρώπους. Και δεν είπε μόνο αυτά. Μίλησα και για την Nike, για τις συνθήκες εργασίας και εκμετάλλευσης που επικρατούν στα εργοστάσιά της στην Κίνα.

Και απεύθυνε κάλεσμα προς όλους τους ενδιαφερόμενους.

«Προς τον ιδιοκτήτη της Nike, Φιλ Νάιτ...». έγραψε ο Ενές Καντέρ, μετά τα σχόλια που έκανε υπέρ του Θιβέτ και κατά της Κίνας (και έφεραν την απαγόρευση των αγώνων των Μπόστον Σέλτικς στην ασιατική χώρα)!

«Τι θα λέγατε να κλείσω αεροπορικά εισιτήρια και να πετάξουμε για την Κίνα μαζί. Μπορούμε να επισκεφθούμε τα στρατόπεδα σκλαβιάς για να το δείτε με τα δικά σας μάτια. ΛεΜπρόν Τζέιμς, Μάικλ Τζόρνταν, μπορείτε να έρθετε και εσείς», έγραψε ο Καντέρ στα social media του.

