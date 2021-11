Καντέρ κατά Τζόρνταν: «Τον ενδιαφέρουν μόνο οι πωλήσεις των παπουτσιών του»

Ο Ενές Καντέρ είναι ασταμάτητος. Μετά τον ΛεΜπρόν Τζέιμς τα έβαλε ξανά με τον Μάικλ Τζόρνταν!

Ο Ενές Καντέρ κατά πάντων! Ο Τούρκος σέντερ των Μπόστον Σέλτικς έχει ξεκινήσει τη δική του «σταυροφορία» για την Κίνα και τις μεθόδους που εφαρμόζει στο Θιβέτ και στο Χονγκ Κονγκ, έχει επιτεθεί αρκετές φορές στους Κινέζους για τους Χειμερινούς Αγώνες στο Πεκίνο, ενώ από τα «βέλη» του δεν έχει γλιτώσει ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Πλέον, ο Καντέρ πρόσθεσε στη... λίστα του και τον Μάικλ Τζόρνταν. Ο Τούρκος, μιλώντας στο CNN, μίλησε απαξιωτικά για τον Τζόρνταν: «Ο Μάικλ Τζόρνταν δεν έχει κάνει τίποτα για τη μαύρη κοινότητα, γιατί τον ενδιαφέρουν μόνο οι πωλήσεις των παπουτσιών του».

Enes Kanter just called out Michael Jordan on CNN: “Michael Jordan has not done anything for the black community because he cares too much about his shoe sales.” @EnesKanter @Jumpman23 @Nike @KingJames @celtics pic.twitter.com/6P06F1NYD0