Ο Καντέρ πήρε την αμερικανική υπηκοότητα: «Περήφανος να είμαι Αμερικανός» (vid)

Ο Ενές Καντέρ πήρε την αμερικανική υπηκοότητα έχοντας αλλάξει και το όνομά του σε Ενές Καντέρ Φρίντομ.

Πλέον είναι και επίσημο! Ο Ενές Καντέρ άλλαξε το όνομά του σε Ενές Καντέρ Φρίντομ και στη συνέχεια ορκίστηκε Αμερικανός πολίτης.

«Είμαι περήφανος ως Αμερικανός. Το καλύτερο έθνος σε όλον τον κόσμο. Η γη της ελευθερίας και το σπίτι των γενναίων» ανέφερε χαρακτηριστικά ο σέντερ των Μπόστον Σέλτικς.

Όπως είναι γνωστό πως εδώ και χρόνια βρίσκεται σε ανοικτή κόντρα με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ σε δύο διαφορετικές συνεντεύξεις που είχε παραχωρήσει στο Gazzetta αφού είχε πει ότι «αν είχα μπροστά μου τον Ερντογάν, θα τον έφτυνα» είχε αποκαλύψει ότι δεχόταν απειλές για τη ζωή του και ήταν ένας από τους λόγους που ήθελε να πάρει την Αμερικανικη υπηκοόοτητα.

I am proud to be an American.

Greatest nation in the world.



The Land of the free, and home of the brave. 🇺🇸 pic.twitter.com/8mbUX1dpWS