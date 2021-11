Καντέρ: «Πάρτε τους Αγώνες από την Κίνα για το καλό της Σουάι Πενγκ»

Ο Ενές Καντέρ συνεχίζει τη «σταυροφορία» κατά των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Πεκίνο, ζητώντας τη μετακίνησή τους σε άλλη χώρα, για χάρη της τενίστριας Σουάι Πενγκ.

Εδώ και αρκετό καιρό ο Ενές Καντέρ έχει εκφράσει στην αντίθεσή του με την τέλεση των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Πεκίνο, εξαιτίας της κατάστασης στο Θιβέτ και στο Χονγκ Κονγκ.

Το τελευταίο επιχείρημα που χρησιμοποιεί ο Τούρκος σέντερ των Μπόστον Σέλτικς είναι η «εξαφάνιση» της Κινέζας τενίστριας, Σουάι Πενγκ, μετά την καταγγελία της για σεξουαλική κακοποίηση από τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της Κίνας, Γκαολί Ζανγκ.

Η τενίστρια φαίνεται να εμφανίστηκε ξανά, όμως ο Καντέρ δεν σκοπεύει να σταματήσει. «Μετακινήστε τους Αγώνες για το καλό της Σουάι Πενγκ. Είναι ένα ώρα να ξυπνήσουμε και να μιλήσουμε. Όλα τα χρυσά μετάλλια του κόσμου δεν αξίζουν για να πουλήσετε τις αξίες και τις αρχές σας», έγραψε ο Καντέρ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Move the Olympics for Peng Shuai’s Sake!!!



It's time for us to WAKE UP and SPEAK UP!!



All the gold medals in the WORLD aren’t worth selling your morals, values and your principles.#WhereIsPengShuai#NoBeijing2022



Read my latest on @WSJ https://t.co/3lXoDh2KNg