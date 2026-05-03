Οι Φιλαντέλφια 76ers ολοκλήρωσαν μια επική ανατροπή στην Α' φάση των Playoffs στο NBA «κλείνοντας» ουσιαστικά το σπίτι των Μπόστον Σέλτικς!

Αν και είχαν βρεθεί με 3-1 στο σκορ και μια ανάσα από τον αποκλεισμό έχοντας υποστεί δύο σερί ήττες μέσα στην έδρας τους, κατάφεραν να φέρουν τα πάνω-κάτω και με τρεις συνεχόμενες νίκες να πάρουν τεράστια πρόκριση στα ημιτελικά της postseason στην Ανατολή, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν τους Νιου Γιορκ Νικς.

Φυσικά οι Σίξερς εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο την απουσία του Τζέισον Τέιτουμ ο οποίος είχε πρόβλημα στο γόνατο και δεν μπόρεσε να δώσει το «παρών» στο Game 7 της σειράς. Με μικρό rotation και τους τέσσερις παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο να; αγωνίζονται συνολικά 40 λεπτά (!) η ομάδα της Πενσυλβάνια έκανε -κατά το κλισέ- κατάθεση ψυχής στο TD Garden.

Ο Τζοέλ Εμπίντ ήταν συγκλονιστικός καθώς μέτρησε 34 πόντους (με 11/22 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 9/11 βολές), 12 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ ο Ταϊρίς Μάξι πρόσθεσε άλλους 30 πόντους με 9/14 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 6/6 βολές, 11 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε 45 λεπτά συμμετοχής. Την τριάδα-όνειρο συμπλήρωσε ο rookie Βι Τζέι Έντζκομπ ο οποίος είχε 23 πόντους με 5/11 τρίποντα, 6 ριμπάουντ και 4 τελικές πάσες σε άλλα 44 λεπτά στο παρκέ.

Στον αντίποδα οι Σέλτικς προσπάθησαν να καλύψουν το κενό του Τέιτουμ χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν και πλέον θα κάνουν... πρόωρες διακοπές παρά το γεγονός ότι ήταν το φαβορί και είχαν τρία «ματς μπολ» πρόκρισης έχοντας βρεθεί να προηγούνται με 3-1 νίκες ύστερα από το Game 4. Ο Τζέιλεν Μπράουν είχε 33 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ άλλους 26 πόντους (αλλά με 5/16 τρίποντα) πρόσθεσε ο Ντέρικ Γουάιτ.

Τα δωδεκάλεπτα: 19-32, 50-55, 75-88, 100-109.

Σέλτικς - Σίξερς 3-4