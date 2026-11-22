Βαλένθια - Μπρεογκάν 129-111: Υπερηχητική και με πρωταγωνιστή τον Σορτς πριν τον Παναθηναϊκό
Η Βαλένθια υποδέχθηκε την Μπρεογκάν στη Roig Arena στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Liga ACB και τη διέλυσε με τεράστια επιθετική συγκομιδή επικρατώντας με 129-111.
Έτσι, η ομάδα του Τσάβι Αλμπέρτ ανέβηκε στο 7-2 της βαθμολογίας του ισπανικού πρωταθλήματος, στη δεύτερη θέση πίσω από την Μπαρτσελόνα. Εξαιρετική ήταν η παρουσία του Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ όντας αλάνθαστος, ενώ επίσης πρωταγωνιστικό ρόλο είχε ο Άρμονι Μπρουκς με 21 πόντους, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο.
Η Βαλένθια είχε 53% ευστοχία από την περιφέρεια ευστοχώντας σε 18/34 τρίποντα, ενώ την Τρίτη 24 Νοεμβρίου και ώρα 21:30 υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague.
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Τα δεκαλεπτά: 31-29, 61-51, 90-85, 129-111.
Valencia Basket
|#
|Player
|Min
|Pts
|T2
|T2%
|T3
|T3%
|TL
|TL%
|DR
|OR
|TR
|As
|TO
|Stl
|B
|BR
|Dunk
|PF
|FD
|+/-
|Val
|0
|TJ Shorts
|18:17
|17
|6/10
|60%
|1/2
|50%
|2/3
|67%
|0
|2
|2
|7
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|3
|9
|20
|1
|K. Taylor
|18:45
|13
|3/4
|75%
|1/5
|20%
|4/5
|80%
|0
|3
|3
|3
|1
|3
|0
|0
|1
|3
|4
|18
|16
|2
|J. Puerto
|18:38
|3
|0/0
|0%
|1/3
|33%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|3
|5
|M. Saint-Supery
|16:01
|13
|2/3
|67%
|2/4
|50%
|3/3
|100%
|2
|1
|3
|4
|2
|1
|0
|0
|1
|3
|2
|6
|15
|7
|A. Cárdenas
|15:03
|3
|1/2
|50%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|0
|0
|0
|4
|1
|1
|0
|0
|0
|3
|2
|2
|3
|8
|D. Osetkowski
|18:55
|11
|1/1
|100%
|2/2
|100%
|3/4
|75%
|1
|2
|3
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|1
|2
|9
|16
|10
|O. Moore
|13:39
|8
|3/5
|60%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|2
|2
|4
|2
|0
|1
|2
|0
|0
|1
|1
|5
|15
|12
|A. Brooks
|19:36
|21
|3/4
|75%
|5/6
|83%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|2
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|10
|21
|13
|N. Sako
|19:35
|2
|1/5
|20%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|2
|6
|8
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|2
|3
|11
|4
|16
|M. Gueye
|12:03
|6
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|-5
|6
|20
|G. Corbalán
|17:02
|17
|4/4
|100%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|2
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|2
|16
|33
|N. Mirotic
|12:26
|15
|3/3
|100%
|3/7
|43%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|3
|0
|16
|10
|Team
|3
|1
|4
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Totals
|129
|-
|30/45
|67%
|18/34
|53%
|15/21
|71%
|12
|22
|34
|25
|10
|9
|4
|2
|6
|22
|17
|90
|147
Río Breogán
|#
|Player
|Min
|Pts
|T2
|T2%
|T3
|T3%
|TL
|TL%
|DR
|OR
|TR
|As
|TO
|Stl
|B
|BR
|Dunk
|PF
|FD
|+/-
|Val
|5
|T. Brown
|27:21
|7
|2/2
|100%
|1/8
|13%
|0/0
|0%
|1
|3
|4
|8
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|0
|-9
|9
|9
|J. Peris
|10:42
|10
|2/3
|67%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|4
|8
|10
|F. Alonso
|23:38
|18
|3/4
|75%
|3/5
|60%
|3/3
|100%
|0
|2
|2
|2
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|3
|-23
|17
|11
|A. García
|18:27
|12
|2/3
|67%
|2/4
|50%
|2/2
|100%
|1
|3
|4
|2
|2
|0
|1
|0
|0
|1
|3
|-8
|16
|14
|A. Brimah
|10:24
|3
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0
|3
|3
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|2
|-19
|2
|17
|A. Aranitovic
|19:02
|8
|1/4
|25%
|2/6
|33%
|0/0
|0%
|2
|2
|4
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|-1
|2
|19
|D. Mavra
|21:09
|13
|2/5
|40%
|2/5
|40%
|3/4
|75%
|3
|0
|3
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|-4
|13
|22
|D. Brankovic
|20:57
|12
|4/6
|67%
|0/0
|0%
|4/4
|100%
|4
|0
|4
|2
|0
|1
|0
|0
|0
|2
|2
|-3
|17
|23
|E. Quintela
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|37
|M. Andric
|18:07
|18
|4/5
|80%
|3/6
|50%
|1/1
|100%
|3
|3
|6
|1
|2
|2
|1
|1
|0
|1
|3
|-14
|23
|45
|R. Bolton
|21:35
|10
|4/8
|50%
|0/2
|0%
|2/2
|100%
|1
|0
|1
|3
|3
|1
|0
|0
|0
|1
|2
|-17
|7
|88
|J. Kasibabu
|08:38
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|0
|2
|2
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|2
|1
|4
|1
|Team
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Totals
|111
|-
|25/42
|60%
|15/40
|38%
|16/20
|80%
|18
|20
|38
|22
|13
|5
|2
|4
|0
|18
|20
|-90
|117
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