Η Βαλένθια ήταν ασταμάτηση απέναντι στην Μπρεογκάν επικρατώντας με το εμφατικό 129-111 πριν την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στη EuroLeague. Πρωταγωνιστές οι Τι Τζέι Σορτς και Αρμόνι Μπρουκς.

Η Βαλένθια υποδέχθηκε την Μπρεογκάν στη Roig Arena στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Liga ACB και τη διέλυσε με τεράστια επιθετική συγκομιδή επικρατώντας με 129-111.

Έτσι, η ομάδα του Τσάβι Αλμπέρτ ανέβηκε στο 7-2 της βαθμολογίας του ισπανικού πρωταθλήματος, στη δεύτερη θέση πίσω από την Μπαρτσελόνα. Εξαιρετική ήταν η παρουσία του Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ όντας αλάνθαστος, ενώ επίσης πρωταγωνιστικό ρόλο είχε ο Άρμονι Μπρουκς με 21 πόντους, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Η Βαλένθια είχε 53% ευστοχία από την περιφέρεια ευστοχώντας σε 18/34 τρίποντα, ενώ την Τρίτη 24 Νοεμβρίου και ώρα 21:30 υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague.

Τα δεκαλεπτά: 31-29, 61-51, 90-85, 129-111.

Valencia Basket # Player Min Pts T2 T2% T3 T3% TL TL% DR OR TR As TO Stl B BR Dunk PF FD +/- Val 0 TJ Shorts 18:17 17 6/10 60% 1/2 50% 2/3 67% 0 2 2 7 0 0 0 0 0 3 3 9 20 1 K. Taylor 18:45 13 3/4 75% 1/5 20% 4/5 80% 0 3 3 3 1 3 0 0 1 3 4 18 16 2 J. Puerto 18:38 3 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 5 M. Saint-Supery 16:01 13 2/3 67% 2/4 50% 3/3 100% 2 1 3 4 2 1 0 0 1 3 2 6 15 7 A. Cárdenas 15:03 3 1/2 50% 0/1 0% 1/2 50% 0 0 0 4 1 1 0 0 0 3 2 2 3 8 D. Osetkowski 18:55 11 1/1 100% 2/2 100% 3/4 75% 1 2 3 1 1 2 0 0 0 1 2 9 16 10 O. Moore 13:39 8 3/5 60% 0/0 0% 2/2 100% 2 2 4 2 0 1 2 0 0 1 1 5 15 12 A. Brooks 19:36 21 3/4 75% 5/6 83% 0/0 0% 0 0 0 2 2 1 1 0 1 0 0 10 21 13 N. Sako 19:35 2 1/5 20% 0/0 0% 0/2 0% 2 6 8 0 0 0 0 1 0 2 3 11 4 16 M. Gueye 12:03 6 3/4 75% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 0 0 0 1 0 2 2 0 -5 6 20 G. Corbalán 17:02 17 4/4 100% 3/4 75% 0/0 0% 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 2 16 33 N. Mirotic 12:26 15 3/3 100% 3/7 43% 0/0 0% 1 2 3 0 0 0 0 1 0 3 0 16 10 Team 3 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Totals 129 - 30/45 67% 18/34 53% 15/21 71% 12 22 34 25 10 9 4 2 6 22 17 90 147