Δείτε τη μέρα, την ώρα και τον επόμενο αντίπαλο του Παναθηναϊκού στη 14η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε αυτή τη διπλή αγωνιστική της EuroLeague με το 1/2, καθώς έφυγε με το «διπλό» από το Κάουνας επικρατώντας της Ζάλγκιρις με 72-87 για τη 13η στροφή της λίγκας.

Στη συνέχεια, η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς εξακολουθεί να ταξιδεύει για να αντιμετωπίσει τη Βαλένθια στην Ισπανία στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 24 Νοεμβρίου και ώρα 21:30 στη Roig Arena.