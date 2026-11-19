Παναθηναϊκός: Η μέρα, η ώρα και ο επόμενος αντίπαλος των «πράσινων»
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Δείτε τη μέρα, την ώρα και τον επόμενο αντίπαλο του Παναθηναϊκού στη 14η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε αυτή τη διπλή αγωνιστική της EuroLeague με το 1/2, καθώς έφυγε με το «διπλό» από το Κάουνας επικρατώντας της Ζάλγκιρις με 72-87 για τη 13η στροφή της λίγκας.
Στη συνέχεια, η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς εξακολουθεί να ταξιδεύει για να αντιμετωπίσει τη Βαλένθια στην Ισπανία στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 24 Νοεμβρίου και ώρα 21:30 στη Roig Arena.
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@Photo credits: eurokinissi
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