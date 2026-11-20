Ματσάρα έγινε στην Ισπανία. Εκεί η Βαλένθια έδειξε χαρακτήρα στο τέλος και επικράτησε με 92-87 της Βίρτους. Έτσι ανέβηκε στο 10-3 και είναι στην κορυφή της βαθμολογίας στη Euroleague. Oι Ιταλοί έπεσαν στο 5-8.
Για τους νικητές ο Σορτς είχε 20 με 7 ασίστ και ο Σακό πρόσθεσε 20 πόντους με 11 ριμπάουντ. Στον αντίποδα ο Μπέλο είχε 15 πόντους και 5 ριμπάουντ.
Βαλένθια - Βίρτους: Το ματς
Η Βαλένθια μπήκε καλύτερα στο ματς, προηγήθηκε με 27-19 με το καλάθι του Τέιλορ λίγο πριν το τέλος της πρώτης περιόδου , αλλά ο Μπέλο έριξε τη διαφορά στους 5 για το 30-25 στο 10'. Οι Ισπανοί πάτησαν το γκάζι και έφυγαν με 14 πόντους, αφού ο Μίροτιτς έγραψε το 50-36 στο 17'. Ο Άλστον διαμόρφωσε το 50-40 στο ημίχρονο.
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H Bίρτους έφερε το ματς σε απόσταση τριποντου, αφού ο Ντιαρά έκανε το 56-53 στα μέσα της τρίτης περιόδου. Ο Έντουαρντς απάντησε στον Τέιλορ για να γράψει το 67-63 στο 30'. Οι Ιταλοί πάτησαν το γκάζι και ο Φρέιζιερ έκανε το 67-76 στο 34'.
O Σορτς μείωσε σε 77-82 και έφτασε στους 16 πόντους. Ο Σορτς ισοφάρισε σε 82-82, δύο λεπτά για το τέλος. Ο Σακό σκόραρε για το 84-84, έχοντας 20 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Σορτς έγραψε το 86-84, με τον Μπρουκς να κάνει το 88-84 στα 14 δευτερόλεπτα. Ο Μπρουκς με δύο βολές έκανε το 90-87 μετά το φάουλ του Έντουαρντς, με τον ίδιο παίκτη να γράφει το από τη γραμμή των βολών.
Τα δεκάλεπτα: 30-25 50-40, 67-63, 92-87
- ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… κράτησε την ψυχραιμία της στις κρίσιμες στιγμές, ο Σορτς έβαλε σημαντικά καλάθια και ο Μπρουκς έβαλε κρίσιμες βολές στα τελευταία δευτερόλεπτα.
- MVP O… Σορτς με 20 πόντους και 7 ασίστ.
- ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Σακό με 20 πόντους και 11 ριμπάουντ και ο Τέιλορ με 15 και 5 ριμπάουντ.
- ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Μπέλο μέτρησε 15 πόντους με 5 ριμπάουντ.
- ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Χάκετ με 2 πόντους σε 18 λεπτά.
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… ήταν τα 3/3 τρίποντα του Καρ.
|Valencia Basket
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Head coach: Xavier Albert
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|PIR
|+/-
|#
|Players
|0
|T. Shorts *
|23:11
|20
|5/11
|45.5%
|1/4
|25.0%
|7/8
|87.5%
|1
|0
|1
|7
|2
|0
|0
|4
|24
|1
|K. Taylor *
|26:48
|15
|5/9
|55.6%
|1/4
|25.0%
|2/2
|100.0%
|2
|3
|5
|2
|1
|2
|0
|1
|14
|2
|J. Puerto
|13:18
|7
|2/2
|100.0%
|1/2
|50.0%
|0/0
|0.0%
|1
|1
|2
|0
|0
|1
|0
|2
|5
|5
|M. Saint-Supery *
|13:59
|2
|1/2
|50.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|-1
|7
|A. Cardenas
|16:49
|3
|0/2
|0.0%
|1/2
|50.0%
|0/0
|0.0%
|2
|0
|2
|2
|0
|1
|0
|1
|5
|8
|D. Osetkowski *
|21:22
|0
|0/2
|0.0%
|0/5
|0.0%
|0/0
|0.0%
|3
|4
|7
|2
|1
|0
|1
|4
|0
|12
|A. Brooks
|24:54
|12
|1/7
|14.3%
|1/7
|14.3%
|7/7
|100.0%
|2
|2
|4
|1
|0
|0
|1
|2
|7
|13
|N. Sako *
|22:40
|20
|9/13
|69.2%
|0/0
|0.0%
|2/6
|33.3%
|6
|5
|11
|0
|0
|0
|0
|2
|25
|16
|M. Gueye
|04:15
|0
|0/1
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|-2
|20
|G. Corbalan
|13:23
|2
|1/3
|33.3%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|2
|3
|2
|0
|2
|0
|3
|0
|33
|N. Mirotic
|13:14
|11
|2/6
|33.3%
|2/3
|66.7%
|1/2
|50.0%
|3
|2
|5
|0
|0
|1
|0
|1
|7
|41
|J. Rivero
|06:07
|0
|0/1
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|1
|2
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|Team
|6
|2
|8
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|TOTAL
|200:00
|92
|26/59
|44.1%
|7/30
|23.3%
|19/25
|76.0%
|28
|23
|51
|16
|5
|7
|2
|23
|93
|Virtus Bologna
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Head coach: Alex Mumbru
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|R. Bello
|15:53
|15
|4/10
|40.0%
|1/3
|33.3%
|3/7
|42.9%
|4/4
|100.0%
|2
|3
|5
|1
|2
|3
|0
|0
|14
|1
|T. Frazier *
|26:17
|12
|4/9
|44.4%
|1/3
|33.3%
|3/6
|50.0%
|1/2
|50.0%
|0
|1
|1
|3
|4
|1
|1
|0
|7
|2
|M. Carr *
|25:34
|13
|4/7
|57.1%
|1/1
|100.0%
|3/6
|50.0%
|2/4
|50.0%
|0
|2
|2
|1
|3
|2
|1
|0
|9
|3
|K. Kokila *
|10:30
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|2
|2
|0
|3
|3
|0
|0
|-4
|8
|W. Moore
|18:42
|4
|2/8
|25.0%
|2/5
|40.0%
|0/3
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|5
|6
|5
|5
|3
|1
|0
|1
|9
|K. Edwards *
|18:51
|7
|3/7
|42.9%
|2/5
|40.0%
|1/2
|50.0%
|0/0
|0.0%
|0
|6
|6
|2
|1
|0
|0
|0
|12
|11
|T. Baldasso
|03:44
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|21
|D. Alston Jr.
|09:54
|8
|4/4
|100.0%
|1/2
|50.0%
|1/2
|50.0%
|3/5
|60.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|23
|D. Hackett
|19:29
|2
|1/1
|100.0%
|1/1
|100.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|0
|1
|2
|1
|0
|0
|2
|8
|31
|A. Diarra
|18:37
|9
|4/6
|66.7%
|4/6
|66.7%
|0/0
|0.0%
|1/2
|50.0%
|2
|6
|8
|1
|2
|0
|0
|3
|17
|34
|B. Klintman
|16:35
|12
|4/7
|57.1%
|2/4
|50.0%
|2/3
|66.7%
|2/4
|50.0%
|3
|5
|8
|2
|1
|1
|0
|0
|17
|35
|M. Diouf *
|15:54
|5
|2/8
|25.0%
|2/4
|50.0%
|0/0
|0.0%
|1/4
|25.0%
|2
|1
|3
|0
|2
|1
|0
|1
|5
|Team
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|TOTAL
|200:00
|87
|30/63
|47.6%
|17/34
|50.0%
|13/29
|44.8%
|14/25
|56.0%
|13
|31
|44
|17
|24
|16
|3
|6
|93
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