Η Βαλένθια πήρε το θρίλερ κόντρα στη Βίρτους (92-87), με τον Σορτς να βάζει κρίσιμα καλάθια στο τέλος και τον Μπρουκς σημαντικές βολές.

Ματσάρα έγινε στην Ισπανία. Εκεί η Βαλένθια έδειξε χαρακτήρα στο τέλος και επικράτησε με 92-87 της Βίρτους. Έτσι ανέβηκε στο 10-3 και είναι στην κορυφή της βαθμολογίας στη Euroleague. Oι Ιταλοί έπεσαν στο 5-8.

Για τους νικητές ο Σορτς είχε 20 με 7 ασίστ και ο Σακό πρόσθεσε 20 πόντους με 11 ριμπάουντ. Στον αντίποδα ο Μπέλο είχε 15 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Βαλένθια - Βίρτους: Το ματς

Η Βαλένθια μπήκε καλύτερα στο ματς, προηγήθηκε με 27-19 με το καλάθι του Τέιλορ λίγο πριν το τέλος της πρώτης περιόδου , αλλά ο Μπέλο έριξε τη διαφορά στους 5 για το 30-25 στο 10'. Οι Ισπανοί πάτησαν το γκάζι και έφυγαν με 14 πόντους, αφού ο Μίροτιτς έγραψε το 50-36 στο 17'. Ο Άλστον διαμόρφωσε το 50-40 στο ημίχρονο.

H Bίρτους έφερε το ματς σε απόσταση τριποντου, αφού ο Ντιαρά έκανε το 56-53 στα μέσα της τρίτης περιόδου. Ο Έντουαρντς απάντησε στον Τέιλορ για να γράψει το 67-63 στο 30'. Οι Ιταλοί πάτησαν το γκάζι και ο Φρέιζιερ έκανε το 67-76 στο 34'.

O Σορτς μείωσε σε 77-82 και έφτασε στους 16 πόντους. Ο Σορτς ισοφάρισε σε 82-82, δύο λεπτά για το τέλος. Ο Σακό σκόραρε για το 84-84, έχοντας 20 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Σορτς έγραψε το 86-84, με τον Μπρουκς να κάνει το 88-84 στα 14 δευτερόλεπτα. Ο Μπρουκς με δύο βολές έκανε το 90-87 μετά το φάουλ του Έντουαρντς, με τον ίδιο παίκτη να γράφει το από τη γραμμή των βολών.

Τα δεκάλεπτα: 30-25 50-40, 67-63, 92-87

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… κράτησε την ψυχραιμία της στις κρίσιμες στιγμές, ο Σορτς έβαλε σημαντικά καλάθια και ο Μπρουκς έβαλε κρίσιμες βολές στα τελευταία δευτερόλεπτα.

κράτησε την ψυχραιμία της στις κρίσιμες στιγμές, ο Σορτς έβαλε σημαντικά καλάθια και ο Μπρουκς έβαλε κρίσιμες βολές στα τελευταία δευτερόλεπτα. MVP O… Σορτς με 20 πόντους και 7 ασίστ.

με 20 πόντους και 7 ασίστ. ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Σακό με 20 πόντους και 11 ριμπάουντ και ο Τέιλορ με 15 και 5 ριμπάουντ.

Σακό με 20 πόντους και 11 ριμπάουντ και ο Τέιλορ με 15 και 5 ριμπάουντ. ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Μπέλο μέτρησε 15 πόντους με 5 ριμπάουντ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Χάκετ με 2 πόντους σε 18 λεπτά.

ο Χάκετ με 2 πόντους σε 18 λεπτά. ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… ήταν τα 3/3 τρίποντα του Καρ.

Valencia Basket 2PT FG 3PT FG FT REB Head coach: Xavier Albert MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO BLK PF PIR +/- # Players 0 T. Shorts * 23:11 20 5/11 45.5% 1/4 25.0% 7/8 87.5% 1 0 1 7 2 0 0 4 24 1 K. Taylor * 26:48 15 5/9 55.6% 1/4 25.0% 2/2 100.0% 2 3 5 2 1 2 0 1 14 2 J. Puerto 13:18 7 2/2 100.0% 1/2 50.0% 0/0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 2 5 5 M. Saint-Supery * 13:59 2 1/2 50.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 2 -1 7 A. Cardenas 16:49 3 0/2 0.0% 1/2 50.0% 0/0 0.0% 2 0 2 2 0 1 0 1 5 8 D. Osetkowski * 21:22 0 0/2 0.0% 0/5 0.0% 0/0 0.0% 3 4 7 2 1 0 1 4 0 12 A. Brooks 24:54 12 1/7 14.3% 1/7 14.3% 7/7 100.0% 2 2 4 1 0 0 1 2 7 13 N. Sako * 22:40 20 9/13 69.2% 0/0 0.0% 2/6 33.3% 6 5 11 0 0 0 0 2 25 16 M. Gueye 04:15 0 0/1 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 -2 20 G. Corbalan 13:23 2 1/3 33.3% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 2 3 2 0 2 0 3 0 33 N. Mirotic 13:14 11 2/6 33.3% 2/3 66.7% 1/2 50.0% 3 2 5 0 0 1 0 1 7 41 J. Rivero 06:07 0 0/1 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 1 Team 6 2 8 0 0 0 0 0 8 TOTAL 200:00 92 26/59 44.1% 7/30 23.3% 19/25 76.0% 28 23 51 16 5 7 2 23 93