Λε Μαν - Παρί 95-89: Η απουσία του Ιφί στοίχισε
Πρώτη ήττα για την Παρί στο γαλλικό πρωτάθλημα. Η ομάδα του Παρισιού δεν τα κατάφερε κόντρα στην Λε Μαν και μετά το 95-89, έπεσε στο 1-1. Οι νικητές συνεχίζουν αήττητη εντός των τειχών.
Για την ομάδα της Euroleague δεν έπαιξε ο ηγέτης τους, ο Ιφί, μια απουσία που στοίχισε στο τέλος. Από την πλευρά των ηττημένων 19 είχε ο Ερέρα που πάλεψε όσο μπορούσε, ενώ στους 15 σταμάτησε ο Ουαταρά. Για τους νικητές ο Χάτζινς ήταν πρώτος σκόρερ του ματς με 22 πόντους, ενώ τον ακολούθησε ο Μπερχαμένεσκελ με 16 πόντους.
Η Παρί κοντράρεται στην τρίτη αγωνιστική της Euroleague στο Παρίσι με τη Βίρτους Μπολόνια, την Πέμπτη 9 Οκτώβρη και θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα για να πάρει ψυχολογία για τη συνέχεια.
