Ο κόσμος στο Telekom Center Athens πανηγύρισε την πρόκριση του Παναθηναϊκού στους «16» του Europa League κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν.

Ο Παναθηναϊκός πήρε μία παλικαρίσια πρόκριση στα πέναλτι στην Τσεχία κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν κι ενώ στην παράταση έμεινε με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Ερνάντεθ. Οι πράσινοι με πρωταγωνιστές τους Λαφόν, Τετέι, απέκλεισαν τους Τσέχους στα playoffs του Europa League και πλέον είναι στους στους «16» της διοργάνωσης.

Στο Telekom Center Athens οι φίλοι του τριφυλλιού παρακολουθούσαν τη διαδικασία των πέναλτι την ώρα που οι «πράσινοι» έδιναν τη δική τους... μάχη στη EuroLeague κόντρα στην Παρί. Μάλιστα, πανηγύρισαν με την ψυχή τους την πρόκριση στην επόμενη φάση του θεσμού.

