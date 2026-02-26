Παναθηναϊκός: «Παροξυσμός» στο Telekom Center για την πρόκριση στο Europa League
Ο Παναθηναϊκός πήρε μία παλικαρίσια πρόκριση στα πέναλτι στην Τσεχία κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν κι ενώ στην παράταση έμεινε με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Ερνάντεθ. Οι πράσινοι με πρωταγωνιστές τους Λαφόν, Τετέι, απέκλεισαν τους Τσέχους στα playoffs του Europa League και πλέον είναι στους στους «16» της διοργάνωσης.
Στο Telekom Center Athens οι φίλοι του τριφυλλιού παρακολουθούσαν τη διαδικασία των πέναλτι την ώρα που οι «πράσινοι» έδιναν τη δική τους... μάχη στη EuroLeague κόντρα στην Παρί. Μάλιστα, πανηγύρισαν με την ψυχή τους την πρόκριση στην επόμενη φάση του θεσμού.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta
☘️🙌 ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΑΡΑΞΟΞΥΣΜΟΣ ΣΤΟ Τ-CENTER ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΤΟΥΣ 16 ΤΟΥ EUROPA LEAGUE!#paofc pic.twitter.com/oVz1dQspQU— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 26, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.