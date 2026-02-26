Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε στο 10ο λεπτό της ρεβάνς με την Βικτόρια Πλζεν, με τον... συνήθη ύποπτο Ανδρέα Τεττέη, έπειτα από φανταστικό τακουνάκι του Βισέντε Ταμπόρδα.

Ο Ανδρέας Τεττέη συνεχίζει να... κουβαλάει τον Παναθηναϊκό στο «ζευγάρι» με την Βικτόρια Πλζεν για τα Play Offs των «16» του Europa League. Ο ασταμάτητος διεθνής φορ άνοιξε το σκορ στο 10ο λεπτό της ρεβάνς στην Τσεχία.

Ο Τουμπά έβγαλε βαθιά μπαλιά, ο Τεττέη πήρε την εναέρια μονομαχία, ο Ταμπόρδα του γύρισε την μπάλα με φανταστικό τακουνάκι, ο Έλληνας επιθετικός έφερε την μπάλα μπροστά του και πλάσαρε για το 0-1.

Κατά τον πανηγυρισμό του ο 25χρονος striker πήγε στην κάμερα, σχημάτισε το γράμμα «Μ» με τα δάχτυλα του και αφιέρωσε το τρίτο του γκολ σε αυτή τη «σειρά» αγώνων με τους Τσέχους, πιθανότατα στην αγαπημένη του μητέρα.

Ο Τεττέη έφτασε τα πέντε γκολ με την πράσινη φανέλα, εκ των οποίων τα 4 στα τρία τελευταία ματς με Πλζεν - ΟΦΗ, ενώ στο πρώτο μισό της σεζόν είχε σκοράρει πέντε γκολ με τη φανέλα της Κηφισιάς.